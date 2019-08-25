他電子菸放口袋　瞬間成「人肉炸彈」胸腔燒焦黑…電池丟進車整台秒燃！

▲男子因為電子菸在口袋爆炸，不小心丟進車內整台車跟著起火。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

電子菸在近一年之中，熱門程度持續升高，有別於尼古丁、焦油含量也低於一般的傳統香菸。然而因為採用充電，內含的鋰電池相對的也成為風險之一，英國一名24歲男子日前將電子菸放在左胸口袋，沒想到開車到一半時竟起火燃燒，嚇壞副駕駛座的女友，兩人立刻衝下車滅火，男子迅速將衣物脫掉仍造成胸部皮膚燒傷。

根據英國《太陽報》報導，24歲的高爾夫球員威爾（Will Hawksworth）日前開車載女友出門，行車到一半時突然放在左胸口袋的電子菸爆炸竄出火花，當時女友驚恐地大喊「你的胸部著火了！那裡面有油！」兩人立刻將車停在路邊後，下車試圖撲滅在威爾胸腔上的火。

▲遭到電子菸炸傷的傷口相當駭人。

威爾情急之下，立刻將上衣脫掉，當時路邊還有部分融雪，他立刻納了雪鋪在有火的地方降溫。而起火的電子菸也被丟出來卻不幸掉進車子中，車子開始竄出火苗，最後威爾不得不通報警消前來幫車子滅火，以免更大的災難發生。

威爾被緊急送醫後，上半身多處已經遭到炸傷、燒到發黑。他表示，這次的意外之後，決定不再抽電子菸。事件發生後的幾周威爾仍無法正常工作，因為胸腔上的傷疤仍會因為肌肉拉扯而疼痛。她心有餘悸的表示，現在寧可抽回一般的香菸，也拒絕再碰這樣高風險的裝置。據悉，近日美國傳出多起電子菸意外，其中包括有民眾在街頭購買廉價電子菸，最後抽了陷入昏迷狀態；另一名青少年則是抽了電子菸，結果裝置在嘴裡爆炸，牙齒全碎。

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