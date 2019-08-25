南下拜拜國3寶山段廂型車突爆胎　翻覆躺路中「進香客1死7傷」

記者陳凱力／新竹報導

新竹地區上午發生一起事故車禍，於國道3號南下寶山路段90.6公里處有車輛因爆胎導致翻覆8人受傷。新竹縣消防局經通報出動3車前往救援。傷者分別送往新竹馬偕醫院、新竹國泰醫院救治，乘客均非新竹當地居民，一行人原定前往苗栗拜拜，卻遇上爆胎翻覆，車傷乘客年紀約在55至80歲間，其中1名75歲葉姓婦人到院前已失去生命徵象，不治身亡，其餘7人皆為輕傷，目前已在醫院。整起事故詳細情形仍待警方調查。

▲國道3號南下90.6公里寶山路段處發生車禍事故。（圖／記者陳凱力翻攝）

25日上午9點多位於國道3號南下90.6公里處發生一起廂型車翻覆事故，造成8人受傷。這輛8人座廂型車，原先預定從北部出發，行駛國道3號來到苗栗拜拜，只是行駛間，車子左後輪突然爆胎，當場翻覆佔據中、內側車道，沿路還有散落的輪胎皮、零件。





路過民眾發現翻車事故後，立即報警處理，救護車趕抵現場後，將車上8人陸續從車內救出脫困。8名傷者年紀約在55至80歲間，整起車禍重造成1人重傷、7人輕傷，其中駕駛眼角受輕傷、1名乘客表示腹痛、1名乘客則表示左手臂疼痛，另有1名75歲葉姓婦人因意識不清而遭掛救護紅牌，只是到院葉婦已失去生命跡象，經院方急救後仍不治身亡，其餘乘客都僅受挫傷，意識皆清楚。整起事故詳細情形仍待警方調查。