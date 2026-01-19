牛津英語辭典新增11個日語詞彙　senpai、mottainai正式列入

▲《牛津英語辭典》再收錄11個源自日語的詞彙。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪菱鞠／綜合報導

英語圈廣泛使用的《牛津英語辭典》在去年12月的改訂中，新增了11個源自日語的詞彙，除了日本動漫席捲全球而廣為人知的「妖怪（yokai）」及「先輩（senpai）」，因環境保護意識提升，也收錄了「もったいない（mottainai）」一詞，此舉反映出隨著訪日外國人增加，日本文化在英語圈的普及程度日益升高。

《牛津英語辭典》為全球最具權威的英語詞典之一，持續收錄新興用語以反映語言變化。日本文化的全球化使多個原本僅在日本使用的詞語進入英語語彙，如「カラオケ（karaoke）」、「すし（sushi）」等，已成為英語世界常用的外來語。

據每日新聞報導，這次新增的詞語多與日本流行文化及社會風潮有關，像是「ペチャクチャ（PechaKucha）」，英國牛津大學出版社指出，該詞在英語圈中用來指稱一種節奏快速的簡報形式，最早於2003年被確認使用，現已正式收錄。

此外，「もったいない（mottainai）」一詞因環境意識高漲而受到關注，牛津大學出版社解釋，該詞表達對無禮或浪費行為的遺憾與譴責，如今在環境問題的討論中具有重要意義。值得一提的是，2004年，肯亞籍已故環保人士旺加里．瑪塔伊（Wangari Maathai）在獲得諾貝爾和平獎後訪日時，深受該詞啟發，進而倡導「MOTTAINAI運動」，提倡珍惜資源與循環利用。

此次被新增的詞彙還包括「筆ペン（brush pen）」、「駅伝（Ekiden）」、「ラブホテル（love hotel）」、「なぎなた（Naginata）」、「煎餅（senbei）」、ウォシュレット（Washlet）、「ホワイトデー（White Day）」等。

《牛津英語辭典》幾乎每年都會擴充日語來源詞，目前已收錄約600個。近年編輯團隊更與東京外國語大學學者合作，持續挑選反映日本文化在國際語言交流中的最新詞彙。