國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓推動「跆拳道」申遺！計畫攜手北韓　登錄非物質文化遺產

▲▼跆拳道。（圖／VCG）

▲南韓計畫推動與北韓聯合申請，將跆拳道列為聯合國教科文組織「人類非物質文化遺產」項目。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓國家遺產廳今（19）日表示，南韓計畫推動與北韓（朝鮮）聯合申請，將跆拳道登錄為聯合國教科文組織（UNESCO）「人類非物質文化遺產」代表項目，預計今年3月提交申請書。若申請成功，跆拳道將成為南北韓共同申遺的第二項文化遺產，延續2018年南北共同申請的「韓國傳統摔角」先例。

根據《韓聯社》，南韓文化遺產委員會近期決定，將跆拳道列為下一輪可申請「聯合登錄或擴展登錄」的人類非物質文化遺產項目，國家遺產廳計畫今年3月向無形文化遺產保護公約政府間委員會提交申請書。

跆拳道作為國際認可的武術運動，目前北韓已於2024年3月率先以「朝鮮民主主義人民共和國的傳統武術跆拳道（Taekwon-Do, traditional martial art in the Democratic People's Republic of Korea）」名義提出登錄申請，審核程序正在進行中。

北韓針對跆拳道的申請，若成功，將成為繼「阿里郎」（2014年）、「泡菜（辛奇）製作」（2015年）、南北韓共同登錄的「朝鮮傳統摔角」（2018年）、「平壤冷麵」（2022年）、「朝鮮傳統服飾習俗」（2024年）之後，第6項登錄成功的非物質文化遺產。

南韓國家遺產廳指出，最初北韓提出申請時，南韓政府並未啟動聯合申請討論，但經過與相關單位協商後，已決定推動南北韓共同登錄。

南韓國家遺產廳在2026年主要工作計畫中明確表示，將全力推動跆拳道以南北韓聯合名義登錄人類非物質文化遺產。相關人士表示，跆拳道登錄審查預計今年12月進行，所有可能性都將納入考量，申請程序將按部就班進行。若申請成功，跆拳道將延續南北韓共同登錄摔角的成功案例，成為第二項南北合作的非物質文化遺產。

回顧2018年，非物質文化遺產委員會在非洲模里西斯首都路易港舉行第13次會議，南北韓各自申請的摔角項目獲得24個委員國一致通過，並將其列入代表名錄，委員會特別強調此舉為「和平與和解」的象徵。

南韓國家遺產廳計畫今年12月先行檢討跆拳道南北韓聯合登錄方案，並考慮在北韓先登錄後，再採擴展登錄方式加入南韓的情形。

截至目前，南韓自2001年登錄「宗廟祭禮及祭禮樂」起，已擁有23項人類非物質文化遺產，最新登錄為「韓國醬料醃製文化」（2024年）。今年將申請「韓紙製作的傳統知識與技術及文化實踐」，2028年將接受「人參文化：重視自然與家庭（共同體）感恩文化」的評估。

南韓作為擁有多項非物質文化遺產的國家，每兩年接受一次登錄審查，跆拳道的聯合申遺，將是延續這一傳統的重要行動。

01/17 全台詐欺最新數據

421 2 3418 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／台灣女遊客馬來西亞潛水溺斃
醫護界驚世夫妻！隱匿腸病毒害11童染疫　家長怒批：別人囝死袂
「AV頂級小隻馬」惠理出道17年丟震撼彈！特級情報：請粉絲做
快訊／台積電翻紅刷天價！　台股飆漲
獨／最美檢座 × Fumi！　跨性別女神首同框對談
43檔台股ETF價量齊揚！　「最會賺」前10名一表看
差點嫁給張菲！　玉女歌手林慧萍5年愛戀揭密

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

日韓要聞跆拳道聯合國教科文組織人類非物質文化遺產南韓

