大夜班喝維士比！桃園26歲司機酒駕撞3死　深夜收押未禁見

▲桃園地檢署聲押貨車司機。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

桃園市蘆竹區24日清晨發生小貨車朱姓駕駛酒駕撞上環保志工與路人，造成3死4傷慘劇，而桃園地檢署晚間以朱男涉及酒駕致人於死、過失致死罪，且有逃亡之虞，向桃園地方法院聲請羈押獲准。

警方調查，肇事駕駛是26歲的朱姓男子，24日清晨6時許由中興路轉入大竹路288巷時，行經大彎道時疑似車速過快，失控後擦撞路邊咖啡色轎車再連續追撞停在路邊的3輛車。而警方事後對對朱男進行酒測時，發現朱男的酒測值高達0.64。





對此，朱男則說，自己為了上大夜班，有喝了維士比飲料提神，大約喝了一瓶多一點，但由於整夜工作，清晨時精神有點不濟，才會造成這場悲劇。不過，同車女友接受《東森新聞》採訪時卻說，其實男友工作時有偷偷喝酒，但只有「喝一點」。詳細事故原因為何，警方仍在進一步調查。

警方指出，3名死亡名單為61歲的謝姓女性（環保志工，送敏盛醫院）75歲葉姓男子（路人，送衛福部桃園醫院）、61歲黃姓婦人（環保志工，送中壢天晟醫院），其他傷者包括朱姓駕駛等4人則陸續接受治療觀察中。

檢方指出，朱男涉嫌酒駕致人於死、過失致死等罪嫌有逃亡之虞，24日晚間向桃園地院聲請羈押朱男，深夜已獲准。