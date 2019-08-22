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影／你床頭那什麼！她興奮和老媽分享新裝潢　意外發現「激戰升天小物」也入鏡

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記者陳亭伃／綜合報導

每個家長對於在外生活的孩子，都會相當關心。美國這名創作歌手兼Youtuber在重新裝潢房間後，為了要讓媽媽安心，拍下了自己精心布置的小房間想要分享雀躍的心情，沒想到母親確實「很仔細」的放大照片觀察，回覆的訊息讓她當場崩潰。

▲馬汀想要跟媽媽分享新裝潢的房間，卻被母親發現亮點。（圖／翻攝自推特）

▲馬汀想要跟媽媽分享新裝潢的房間，卻被母親發現亮點。（圖／翻攝自推特下同）

YouTuber馬汀（Ella Martine）近日將房間重新裝潢，全部都準備完畢後決定拍照向母親分享，因此拍了一張半全景的照片，完全能夠感受出房間的溫馨少女感。沒想到馬汀的母親在收到照片沒多久後，就回傳訊息詢問「掛在床頭的手銬是什麼回事？」

▲馬汀想要跟媽媽分享新裝潢的房間，卻被母親發現亮點。（圖／翻攝自推特）

▲母親立刻訊息詢問手銬怎麼回事。

這時馬汀才驚覺自己平時的情趣用品忘記收起來，驚慌的她立刻跟母親表示，是因為朋友在家拍攝影片，所以「手銬是他們的道具」，沒想到馬汀的母親卻不以為然，反嗆說「快點拿走，看起來真的糟透了！」

事後馬汀將對話分享到推特上，說自己真的蠢透了，差點就被母親發現很羞恥的一面。鄉民們也直呼「這真的會很尷尬」、「嬤嬤心臟很大顆還是很單純？」、「看來生活真的蠻重口味的！」、「只有媽媽不知道這真實的功能是什麼嗎？」

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關鍵字：房間,情趣,女兒,尷尬,母親

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