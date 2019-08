影／你床頭那什麼！她興奮和老媽分享新裝潢　意外發現「激戰升天小物」也入鏡

記者陳亭伃/綜合報導

每個家長對於在外生活的孩子,都會相當關心。美國這名創作歌手兼Youtuber在重新裝潢房間後,為了要讓媽媽安心,拍下了自己精心布置的小房間想要分享雀躍的心情,沒想到母親確實「很仔細」的放大照片觀察,回覆的訊息讓她當場崩潰。

▲馬汀想要跟媽媽分享新裝潢的房間,卻被母親發現亮點。(圖/翻攝自推特下同)

YouTuber馬汀(Ella Martine)近日將房間重新裝潢,全部都準備完畢後決定拍照向母親分享,因此拍了一張半全景的照片,完全能夠感受出房間的溫馨少女感。沒想到馬汀的母親在收到照片沒多久後,就回傳訊息詢問「掛在床頭的手銬是什麼回事?」

▲母親立刻訊息詢問手銬怎麼回事。

這時馬汀才驚覺自己平時的情趣用品忘記收起來,驚慌的她立刻跟母親表示,是因為朋友在家拍攝影片,所以「手銬是他們的道具」,沒想到馬汀的母親卻不以為然,反嗆說「快點拿走,看起來真的糟透了!」

事後馬汀將對話分享到推特上,說自己真的蠢透了,差點就被母親發現很羞恥的一面。鄉民們也直呼「這真的會很尷尬」、「嬤嬤心臟很大顆還是很單純?」、「看來生活真的蠻重口味的!」、「只有媽媽不知道這真實的功能是什麼嗎?」

moms been asking for pics of my new room... finally sent one... i’m so stupid pic.twitter.com/4tE2gDxNZG