解散眾議院！高市早苗「最快傍晚」開記者會　朝野緊急備戰

▲日本首相高市早苗預計19日晚間6時召開記者會，針對解散眾議院進行說明。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

日本首相高市早苗確定將於今（19）日下午6時（台灣時間下午5時）在首相官邸召開記者會，親自說明解散眾議院的理由與未來選舉規畫。日媒指出，高市早苗將於23日召集的通常國會期間宣布解散，眾議院選舉預計27日公告、2月8日投開票，朝野政黨已全面進入備戰模式。

根據《日本放送協會》報導，日本政府宣布，高市早苗將於19日下午6時（台灣時間下午5時）召開記者會，針對解散國會眾議院的原因、改選日程進行說明。高市早苗已於14日向自民黨與日本維新會表達，計畫在本周23日召集的通常國會內解散眾議院。

報導指出，高市早苗的解散理由，與自民黨、日本維新會組成的新聯合政府架構有關。

自從公明黨脫離自民黨、而日本維新會加入由自民黨主導的執政聯盟後，隨著聯盟框架改變，高市內閣希望推動「負責任且積極的財政政策」，並在今年以內檢討修訂安全保障相關3份文件，以此強化國家防衛力量，藉由解散眾議院、重新取得民意授權，加快推動政策。

日媒《讀賣新聞》指出，從解散眾議院至改選的投開票之間只有16天，等於其準備期間是戰後最短，對於執政黨與在野黨而言都是一場硬戰。報導分析，各黨緊急擁立推派參選人、制定政策，預估物價抗漲勢各黨關注焦點，尤其是主張消費稅減稅。

關於選舉時程，眾議院選舉預計於下周的27日公告，並於2月8日進行投開票。由於準備時間相當短，各個政黨已加速選戰布局。自民黨幹事長鈴木俊一表示，高市內閣上任後推動多項影響國家根本的政策，有必要交由國民們評斷，最終目標是讓日本政治回歸穩定。

日本維新會共同代表藤田則指出，維新將扮演改革的「加速器」，正面訴求新的政策軸線。相對地，在野陣營反彈聲浪不斷。立憲民主黨與公明黨預計19日發表新黨「中道改革連合」的綱領與基本政策，批評此次解散缺乏正當性。

立憲民主黨幹事長安住淳批評，這是犧牲國民生活的無謂解散。公明黨幹事長西田實仁強調，中道路線與對話政治的重要性。其他在野黨則紛紛指出，解散眾議院恐導致新年度預算案難以如期成立，對民生造成衝擊，並紛紛表態將在選戰中正面迎戰。