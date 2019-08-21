裸女開M字腿「踩法拉利擋風玻璃」　女體扭腰滾車惹毛警…撂狠話絕對抓！

▲伊維薩島出現裸女趴法拉利。（圖／翻攝自Youtube）

記者陳亭伃／綜合報導

素有「人間天堂」之稱的西班牙狂歡島「伊維薩島」（Ibiza），去過的人都認為「進去之後完全看透人性最瘋狂一面」。近日一段在伊維薩島所拍的影片造成網友轟動，一名男子開著法拉利，車上趴著全裸女子搔首弄姿，沿街的路人紛紛拿起手機狂拍，只見女子還一度跨在擋風玻璃上雙腿大開。

根據英國《太陽報》報導，這段影片被放上網路後，所有人的目光完全沒有被法拉利所吸引，反而是性感趴在跑車上的全裸女子，一邊隨著音樂扭腰擺臀，甚至一邊將兩腿大開踩在擋風玻璃上。當地居民立刻被這樣荒唐的一幕吸引，紛紛拿起手機拍照。不久後影片傳到警局，警方震怒表示「絕對會致力追捕到這對男女」。

▲伊維薩島出現裸女趴法拉利，眾人圍觀。

伊維薩島關於表示，這對男女已經違反交通安全法，還有其他相關妨礙風化的法律，一定會將兩人找出來並且開罰，加上島上開這輛超跑的人不多，追捕範圍大大縮小，初步估計將會被開罰458英鎊（約台幣18000元）。

影片在網路上流傳後，不少鄉民直呼，「伊維薩島果然是人類天堂」、「住在島上的居民也太幸福！」、「香車配美女，誰還管有沒有法律？」、「直接雙腿大開也太大膽了！」

