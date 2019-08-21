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18歲嫩妹上錯UBER　遭載到淫魔房「3男輪流洩慾」14小時…狂奔700公尺求救

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▲性虐待,性交,性侵。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女學生遭到虐禁14小時。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

澳洲新南威爾斯洲日前發生一起恐怖的叫車事件。一名中學女學生在晚間離開學校後，準備叫UBER回家，沒想到就在上車後驚覺，該輛車竟然不是自己所叫的車，司機慕斯達法（Mustafa Yucebasoglu）藉機表示自己也能送女學生回家，最後竟直接載回自己的住處跟兩名同夥性侵、軟禁女學生長達14小時。

根據英國《太陽報》報導，18歲的女學生2016年要從學校離開時，原本以為自己坐上的是原先叫的UBER，沒想到司機慕斯達法卻反問她要去哪？載女學生驚覺上錯車後，慕斯達法表示「我也可以送妳回家」。但隨著路徑越來越不對，女學生才發現車子已經開到了20多公里外的地方。下車後，女學生遭到慕斯達法和兩名男子被押進一間房子。

▲男子假裝自己是uber欺騙女學生回到住處性侵。（圖／翻攝自推特）

▲男子假裝自己是uber欺騙女學生回到住處性侵。（圖／翻攝自推特下同）

在接下來的14小時，女學生遭到3人共7次性侵，甚至其中一名男子還變態的用手機拍攝性侵的過程。女孩在恍惚的過程中，無力的知道自己被餵食了冰毒、加有強姦藥的飲料，直到性侵過程結束，女孩躲到另外一間房間，立刻發訊息給她的朋友，「我好害怕」、「我被下藥、強姦了，請快點救我，他們就要回來了！」

女學生事後趁著空檔逃出房屋，走了將近700多公尺後，遇到一輛巡邏的警車，立刻上前救助，警方也立即將女學生送往醫院檢查。醫生發現，她身上有19種不同的傷，包括處女膜、下體都有撕裂傷。慕斯達法的兩名同夥隨即遭到逮捕。唯獨慕斯達法趁機逃脫，並接獲通報看到他已經逃往土耳其。

女學生事後回想起過程，仍害怕的表示，「當時我要求他們做些什麼性行為措施，但他們不要，我害怕他們會生氣，在逃跑時我真的非常害怕。」

▲男子假裝自己是uber欺騙女學生回到住處性侵。（圖／翻攝自推特）

▲慕斯達法的同夥。

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關鍵字：澳洲,uber,性侵,女學生

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