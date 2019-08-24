26歲男酒駕爆撞「2環保志工+1路人」慘死！家屬哭斷腸　桃市府贈10萬慰問金

記者王亞志、林昱萱／桃園報導

桃園市蘆竹區24日清晨6時許發生一起嚴重車禍！一名朱姓男子酒後駕駛大貨車，疑似因轉彎車速過快，連續撞上路邊停放的多台轎車及4名環保志工、1名路人，導致其中3人死亡。對此，桃園市長鄭文燦24日下午也前往殯儀館慰問並表示，環保志工有投保意外險300萬，另外也會針對汽車強制險部分協助求償。

▲桃園市長鄭文燦慰問遭26歲酒駕朱姓男子撞亡的死者家屬。（圖／記者王亞志攝）

這起事故發生在24日清晨6時許，當時酒駕的朱姓大貨車駕駛先是幾乎沒剎車地撞上停放路邊的4輛車，接著撞上1名路人及4名正在清掃馬路的志工，幾人根本來不及反應，當場遭到猛烈撞擊，還有人不幸卡在車地，畫面相當駭人，而這起事故也造成2名志工、1名路人死亡的慘劇。

鄭文燦指出，本市計有485隊、超過3萬5,000名環保志工，為全國最多，他十分感謝環保志工辛勤付出，利用每個清晨及假日，整頓社區環境，市府為保障志工都有投保意外險，包含住院每日最高2,000元、醫療費用最高3萬元、死亡或殘廢最高300萬元。這次憾事發生，市府及環保界都相當不捨，環保局將全力協助家屬處理後續事宜，並持續關心受傷志工後續復原狀況。此外，桃園市政府也贈死者10萬慰問金、傷者2萬慰問金。

另依據警方資料及筆錄，肇事駕駛於事發當時，酒測值高達0.64，鄭文燦嚴厲譴責酒駕，並再次呼籲民眾，酒駕害人害己，政府已提高酒駕肇事刑責，請警察局持續加強稽查，也提醒民眾切勿酒後開車，避免悲劇再度發生。

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