環保志工遭車撞死　鄭文燦：譴責酒駕市府全力協助善後

▲鄭文燦神色凝重，前往桃殯慰問罹難者家屬。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦獲悉蘆竹區4名環保志工，24日清晨進行社區環境整潔工作，遭酒駕青年開車撞上，造成2志工及1路人死亡意外，表示哀痛與不捨，下午前往桃殯慰問罹難者家屬，致送10萬元慰問金，同時指示環保局及警察局全力協助善後，釐清肇事責任及相關保險理賠及求償事宜。

鄭文燦指出，桃園市計有485隊、超過3萬5,000名環保志工，為全國最多，他十分感謝環保志工辛勤付出，利用每個清晨及假日，整頓社區環境，市府為保障志工都有投保意外險，包含住院每日最高2,000元、醫療費用最高3萬元、死亡或殘廢最高300萬元。這次憾事發生，市府及環保界都相當不捨，環保局將全力協助家屬處理後續事宜，並持續關心受傷志工後續復原狀況。

▲鄭文燦指示環保局及警察局全力協助罹難者家屬善後。（圖／市府提供）

另依據警方資料及筆錄，肇事駕駛於事發當時，酒測值高達0.64，鄭市長嚴厲譴責酒駕，並再次呼籲民眾，酒駕害人害己，政府已提高酒駕肇事刑責，請警察局持續加強稽查，也提醒民眾切勿酒後開車，避免悲劇再度發生。

桃園警方指出，24日清晨蘆竹區發生重大死亡車禍！26歲朱姓男子酒後駕車，駕駛貨車載著16歲女友行經大竹路288巷的一處大彎道時，失控撞上路邊停放的休旅車及轎車，更波及多名路旁打掃的志工，消防人員獲報趕抵現場時，發現61歲謝姓、62歲黃姓環保志工以及75歲蔡姓路過民眾送醫後仍宣告不治，另外2名環保志工、朱男以及其女友則是受傷送醫後並無生命危險。

此起造成3死4傷的重大車禍事件，朱男事後坦承因上大夜班，曾喝了約1瓶多的維士比飲料提神，遭驗出酒精濃度0.64毫克訊後被依公共危險、業務過失致死罪嫌移送桃園地檢署複訊。

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