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綠髮妹溶出特斯拉晶片鑰匙　「剪開皮肉植入手臂」揮手就能開車…驚呆網友！

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▲艾米將特斯拉晶片植入手臂。（圖／翻攝自IG）

▲艾米將特斯拉晶片植入手臂。（圖／翻攝自IG下同）

記者陳亭伃／綜合報導

現代人幾乎都活在科技所帶來的便利之下，除了在生活之外，科技也漸漸融入潮流，出現一波「非主流的科技炫風」。國外一名辣妹就將自己的愛車特斯拉所使用的晶片鑰匙，直接植入自己的手臂，並將過程全程記錄下來，看得不少網友一愣一愣的。

美國德州的一名正妹網紅工程師艾米（Amie），平時就有在經營Youtube與IG，擁有一身酷炫刺青的她想法也特別前衛。艾米擁有一輛特斯拉電動車「Model 3」，該輛車本身就已經使用晶片鑰匙，但艾米有天卻突然靈機一動，想將晶片植入自己的手臂，因為這樣只需要「揮個手」就能夠打開車門。

▲艾米將特斯拉晶片植入手臂。（圖／翻攝自IG）

▲處理人員剪開約2公分長的皮肉，接著推入晶片。

艾米一開始用丙酮將特斯拉的感應片溶解，接著取出裡面的晶片，帶到身體工作室，要求裡面的人將晶片植進她的手臂後側。執行的人一開始替艾米測量大約要劃開多長的開口在皮膚上，接著將晶片消毒後「推進」皮膚內，全程只有局部麻醉，艾米也眼睜睜看著手術執行。

艾米事後在接受訪問時被問到，晶片植入手臂後是否可以正常使用？她表示一切功能都很正常，只要離車子到正常的距離，只要揮動手就可以開門。

 ▼影片含血腥畫面請斟酌觀看。

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關鍵字：德州,特斯拉,晶片,手臂

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