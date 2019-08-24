白鹿逼近中颱！中午前後登陸恆春半島　超大雨彈炸「4縣市」

▲今年的第11號白鹿颱風，上午7時左右暴風圈觸陸。（圖／翻攝NCDR）

記者胡順惠／台北報導

輕颱「白鹿」上午10時位於台東南南東方約 120 公里海面上，以時速26公里速度向西北移動，颱風中心在中午前後就會從恆春半島登陸，花蓮、台東、屏東及高雄易淹水區或沿海低窪，須嚴防強降雨導致淹水災情。天氣風險公司總經理彭啟明提醒，白鹿幾乎等於中度颱風，花蓮到台東是最大降雨熱區，颱風中心應該在中午前後登陸。

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▲目前台東、花蓮、高雄、屏東降雨最大。（圖／氣象局）

彭啟明表示，花蓮富里10分鐘就降下10幾毫米雨量，累積至10時已有150毫米，還在快速累積中，要留意較大風速，北部也有陣雨，觀察路徑預測圖，颱風中心應該會從恆春半島到台東交界擦邊過，中心應該會登陸，如果登陸將是繼2017年10月後，2年來第一個侵襲台灣的颱風，晚上出海，暴風圈深夜脫離本島，以輕度颱風持續侵襲福建。

彭啟明說，颱風中心強風侵襲南部，警戒區域的朋友一定要減少外出，台東市雨勢最大，花蓮、屏東也要提防注意，南花蓮到台東是最大降雨熱區，東部首當其衝，屏東、高雄中午過後雨勢加大，南部一定有雨勢，屏東、恆春半島也有很大的風，颱風影響要到周日上午減弱。

▲台東、花蓮、高雄、屏東要注意淹水。（圖／國家災害防救科技中心）

氣象局技正黃樁喜表示，颱風近中心還是有些微擺盪，中午近到陸地的機率蠻高的，因為已經非常接近陸地，花蓮、台東南部已經進到暴風圈，受到地形影響，大台北盆地空曠地區有10級強陣風，下半天颱風登陸，南部雨勢開始明顯增強，嘉義以北雖然在暴風內但雨勢較小。

黃樁喜說，東半部上午風力較強，下午東半部風勢減弱，沿海風力有機會出現10級強陣風，降雨白天雨勢最明顯，尤其是東半部，南部受地形遮蔽，要等颱風通過才會增加，晚上整體雨勢才會趨緩，持續發布豪雨特報，花蓮台東山區有大豪雨，暴風圈脫離要等到晚上之後。

▲坡地易致災地區。