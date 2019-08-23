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變態哥撿性感女屋主「紅高跟鞋撸龍根」　她檢查鞋內驚見…一灘子孫液！

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▲變態男拿了紅鞋自慰。（圖／翻攝自discoverysg）

▲變態男拿了紅鞋自慰。（圖／翻攝自discoverysg下同）

記者陳亭伃／綜合報導

這年頭不少人會選擇住在社區大樓，工作休息之餘還有鄰居可以幫忙守望相助，生活相對安心。近日新加坡就發生一起變態入侵事件，一名變態男，大白天跑到社區內一戶住家外，拿了女主人的高跟鞋做出猥褻動作，所幸有其他鄰居看到立刻拍下，警告該戶女主人要注意安全。

綜合外媒報導，在宏茂橋10道415座上月28日出現一名詭異的男子在走廊上徘徊，屋主一家人當時卻不知，該名男子甚至駐足在其中一戶人家門口，拿起擺在外面的女主人紅鞋，拉開褲鍊直接掏出生殖器官就在鞋子裡面摩擦，所有行為完全被旁邊的住戶看到，立刻打電話給該戶人家男主人說「你們家外面有個變態！」

▲變態男拿了紅鞋自慰。（圖／翻攝自discoverysg）

▲屋主拿了單子呼籲其他鄰居注意安全。

屋主回到家後，鄰居立即出示自己錄下的影片，14秒的影片中可以看到一名穿著襯衫、西裝褲的男子，在走廊上徘徊一陣子後，從鞋櫃上拿起一雙紅鞋，接著對鞋子做出不雅舉動。鞋子的女主人事後檢查，竟發現鞋內確實有不明液體。

屋主也因為擔心妻子、孩子的安危，立即報警處理，該名男子在猥褻完紅鞋之後，也撿起鄰居家的鞋子丟到樓下，接著才離開。屋主也將影片中該名男子的身影定格拍下，印製成單子給其他鄰居，呼籲大家進出要注意安全。

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關鍵字：鄰居,紅鞋,變態,猥褻

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