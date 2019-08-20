小鳥飛走了！隔褲3摸8歲童GG　義大利摸的...「不素男」獲不起訴

▲楊男隔著褲子對男童撫摸生殖器，男童嚇得馬上起身，但楊男又繼續撫摸2次，直到男童父親陳男出聲制止，楊男才放手。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

一名楊姓男子與同學到義大利遊玩，因對同學的8歲兒子「隔褲摸鳥」，遭到男童父母回國後控告，檢方認為楊男在公開場合短暫觸碰男童性器官，無法引起性慾，雖不構成猥褻，但可能構成性騷擾，只是因行為地在義大利，依法不罰，全案僅能予以不起訴。

檢警調查，陳姓夫妻2018年的暑假期間帶著8歲兒子一起到義大利旅行，同行的還有陳妻多位同學。一行人在米蘭的某間餐廳聚餐時，男童坐在楊男腿上與他玩耍，楊男竟隔著褲子對他撫摸生殖器，男童嚇得馬上起身，但楊男又繼續撫摸2次，直到男童父親陳男出聲制止，楊男才放手。夫妻回台後，怒告楊男涉嫌強制猥褻幼童與性騷擾。

楊男堅持否認犯行，辯稱只有跟男童開玩笑話「小鳥飛走了」，沒有用手摸男童生殖器，不過男童卻表示，楊男與他玩的時候，有摸他雞雞，他認為「爺爺（指楊男）很色」。

檢察官認為，楊男以手摸男童生殖器，使男童感到不適，但由於發生地點是在公開用餐的餐廳，在場人員眾多，楊男與男童於事發前關係尚稱良好，楊男碰觸男童生殖器的時間短暫，客觀上尚不足以引起性慾，難認已達使普通一般人有羞恥或厭惡感的侵害性道德感情程度，難認屬刑法上「猥褻」行為。

再者，楊男於中華民國領域外犯罪，以涉犯刑法第5、6條所列之罪及最輕本刑3年以上有期徒刑之罪為限，方可進行刑事處罰，楊男雖沒有構成加重強制猥褻罪，但他趁男童不及抗拒而碰觸生殖器之行為，涉犯性騷擾罪嫌，只是性騷擾行為地在義大利，且並不是最輕本刑3年以上徒刑之罪，應依刑事訴訟法規定，予以不起訴處分。

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