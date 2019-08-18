他潛水挖出GoPro攝影機　開機驚見2年前「同瀑布溺斃男」死前最後畫面！

▲格拉德蘭最後身影畫面在GoPro內，被部落客找出。（圖／翻攝自Youtube）

記者陳亭伃／綜合報導

美國田納西州一名Youtuber近日因為在學習潛水，到當地的州立公園瀑布當作實習的地方，然而在該地2017年時曾發生戲水意外，當時23歲的死者德拉格蘭（Richard Ragland）和幾名友人在瀑布下玩水，沒想到一個深潛之後就沒有再浮出水面，當時家人認為他死因不單純，希望可以找德拉格蘭的GoPro攝影機，卻一直遲遲沒有消息，直到這名Youtuber日前竟然找到後，開機意外發現德拉格蘭死前最後身影。

綜合外媒報導，部落客阿羅哈（Rich Aloha）日前到田納西州立公園瀑布潛水，尋寶的過程中找到一台GoPro攝影機，雖然機身有些破裂，但晶片記憶卡仍保存良好，過去他就耳聞當地曾發生溺水意外。阿羅哈回到家後，打開攝影機意外發現內容影片，竟然是當時溺水身亡的德拉格蘭最後身影的畫面。

▲找到攝影機的Youtuber。

死者德拉格蘭2017年跟朋友去瀑布下玩水後，潛水後就沒有再起來，當時他的父母不敢相信自己突然失去兒子，對於德拉格蘭的死充滿疑問，希望可以找到兒子帶去的GoPro攝影機，當時搜索後公園管理員曾寄給他們一個機器，但救在打開後發現有些東西遺失了，也沒有攝影機主體。

直到上周，格拉德蘭的父母接到阿羅哈的電話，說自己找到了GoPro攝影機，裡面甚至裡面有格拉德蘭最後戲水的身影，倆老對於攝影機找到甚至願意歸還感到相當感激，「過去一直以來我們都在尋找兒子真正的死因，如今又能提供一些線索了」。