桃園少女被囚3年！鄰居小孩爆「曾聽哭叫聲」…她拭淚回話超心酸

記者鄒鎮宇／桃園報導

桃園市一名少女被余姓生母及張姓繼父囚禁，3年來只能透過鐵窗跟鄰居們簡單溝通，並販賣自己的食物換得手機，讓整起案情曝光，余女及張男也被檢方依法起訴。鄰居小朋友透露，少女曾在房內大哭大叫，關心詢問後只得到「沒事」，想自己忍耐到18歲成年離開的說法。

桃園地檢署表示，37歲的余姓婦人及42歲的張姓男子2015年9月1日開始，將少女囚禁在楊梅區住處二樓長達3年，甚至把一樓、三樓的通道封住，二樓窗戶用膠帶封死，僅留下縫隙可以用繩索傳遞零食、泡麵、飲料等物品，維持她的基本生活需求。

▲桃園少女遭囚3年，住在透天的2樓。（圖／記者張君豪攝）



少女15歲開始被關囚禁，許久未與人接觸的她非常怕生，只敢從窗戶與鄰居的小孩溝通，她以繩索垂吊零食轉賣孩童，一點一點累積，直到2018年10月才和鄰居買下一台二手手機，更利用對方的wifi上網聊天抒發心情，這才被網友通報，使案情曝光。

警方獲報後在2018年10月25日將少女救出，余婦及張男被帶回偵訊。檢方指出，余女及張男將少女反鎖，擅自以管教的名義長期拘禁，提供不良的飲食、醫療及生活環境，對少女的身心發展造成無可抹滅的傷害，且犯後毫無悔意、態度惡劣。

檢方表示，少女被救出後已交由社會局安置，余、張兩人已涉犯《刑法》私行拘禁罪、妨害幼童發育罪、使人為奴隸等罪，從重依使人為奴隸罪嫌起訴，並建請法官依《兒童及少年福利與權益保障法》規定加重刑責。

▲檢方認為張男、余女犯後態度惡劣。（圖／東森新聞）



「不懂得報恩就算了，還扯我後腿」，少女的張姓繼父表示，女兒的生父死後他立刻將對方接回來一起住，並每天親自送飯菜，「她不吃還把飯菜倒到馬桶裡面去」，期間也會帶對方去南部遊玩，但少女讀國中時在校內上演「四腳獸」被逮到，只好強行將她關起來管教，「每天我家都有人站崗，男孩子都跑到我家樓上，不只來送手機，還來送很多東西，當時他爬上2樓，我也有報案，但對方是單親家庭，也不怕小孩被關」，沒想到自己竟因此被告。

曾經輔導過少女的社工聽聞後，傳訊息給張男說，「當年我是你們家的社工，在記錄裡已經持平也如實得去闡述你們遭遇的困難，而現在我對於後來這幾年發生的事情一無所知，也已經不是服務你們家的社工，能提供的協助非常有限」，最後社工提到，作為曾經很貼近你們生活的個人，「還是要表達對妳的支持」，替夫妻倆加油打氣！

▲社工出面挺張姓繼父。（圖／記者張君豪攝）



據《自由時報》報導，少女獲救時透露，她被關時認為媽媽是為她好，但隨著時間流逝，漸漸察覺自己是「籠中鳥」，且鄰居都知道她被關但沒人覺得有異，又私下覺得主動求援會被媽媽罵，只好忍耐等待18歲成年的到來。

警方表示，附近鄰居其實都知道少女被關，但別人的家務事難以插手，只能默默在逢年過節時送些月餅、食物幫對方加菜來表達關心。

一名鄰居小朋友表示，2樓的姐姐曾經說過想出來，他有時也會拿月餅、零食及汽水給對方吃，甚至會接下姐姐吊下的廚餘，幫忙拿到旁邊的廚餘回收桶。

▲鄰居小朋友透露，少女會躲在房內大哭、大叫。（圖／東森新聞）



小朋友透露，姐姐會在房內自己剪頭髮、搖呼拉圈及跳繩運動，維持自己瘦瘦的身材，但他曾聽過對方在房間內大哭、大叫，關心詢問後都得到「沒事」的回應，讓他沒有繼續追問，況且姐姐一直說再幾個月滿18歲就可以出去、打工，直到某天回家他才被告知姐姐被帶走了。

報導指出，少女外貌甜美、清秀，在學校時功課不錯，因交友問題叛逆而遭到囚禁，國中後就沒再升學，但獲救後自信心不足，現仍在社福單位進行輔導，常常在與人對談後不自覺地抬頭看著天空，不發一語。