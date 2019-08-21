　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園少女被囚3年！鄰居小孩爆「曾聽哭叫聲」…她拭淚回話超心酸

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者鄒鎮宇／桃園報導

桃園市一名少女被余姓生母及張姓繼父囚禁，3年來只能透過鐵窗跟鄰居們簡單溝通，並販賣自己的食物換得手機，讓整起案情曝光，余女及張男也被檢方依法起訴。鄰居小朋友透露，少女曾在房內大哭大叫，關心詢問後只得到「沒事」，想自己忍耐到18歲成年離開的說法。

桃園地檢署表示，37歲的余姓婦人及42歲的張姓男子2015年9月1日開始，將少女囚禁在楊梅區住處二樓長達3年，甚至把一樓、三樓的通道封住，二樓窗戶用膠帶封死，僅留下縫隙可以用繩索傳遞零食、泡麵、飲料等物品，維持她的基本生活需求。

▲桃園少女遭囚3年，報案人曝背後真實原因。（圖／記者張君豪攝）

▲桃園少女遭囚3年，住在透天的2樓。（圖／記者張君豪攝）

少女15歲開始被關囚禁，許久未與人接觸的她非常怕生，只敢從窗戶與鄰居的小孩溝通，她以繩索垂吊零食轉賣孩童，一點一點累積，直到2018年10月才和鄰居買下一台二手手機，更利用對方的wifi上網聊天抒發心情，這才被網友通報，使案情曝光。

警方獲報後在2018年10月25日將少女救出，余婦及張男被帶回偵訊。檢方指出，余女及張男將少女反鎖，擅自以管教的名義長期拘禁，提供不良的飲食、醫療及生活環境，對少女的身心發展造成無可抹滅的傷害，且犯後毫無悔意、態度惡劣。

檢方表示，少女被救出後已交由社會局安置，余、張兩人已涉犯《刑法》私行拘禁罪、妨害幼童發育罪、使人為奴隸等罪，從重依使人為奴隸罪嫌起訴，並建請法官依《兒童及少年福利與權益保障法》規定加重刑責。

▲▼桃園少女被囚3年！鄰居小孩爆「曾聽哭叫聲」…她拭淚回話超心酸。（圖／東森新聞）

▲檢方認為張男、余女犯後態度惡劣。（圖／東森新聞）

「不懂得報恩就算了，還扯我後腿」，少女的張姓繼父表示，女兒的生父死後他立刻將對方接回來一起住，並每天親自送飯菜，「她不吃還把飯菜倒到馬桶裡面去」，期間也會帶對方去南部遊玩，但少女讀國中時在校內上演「四腳獸」被逮到，只好強行將她關起來管教，「每天我家都有人站崗，男孩子都跑到我家樓上，不只來送手機，還來送很多東西，當時他爬上2樓，我也有報案，但對方是單親家庭，也不怕小孩被關」，沒想到自己竟因此被告。

曾經輔導過少女的社工聽聞後，傳訊息給張男說，「當年我是你們家的社工，在記錄裡已經持平也如實得去闡述你們遭遇的困難，而現在我對於後來這幾年發生的事情一無所知，也已經不是服務你們家的社工，能提供的協助非常有限」，最後社工提到，作為曾經很貼近你們生活的個人，「還是要表達對妳的支持」，替夫妻倆加油打氣！

▲▼ 社工出面挺繼父 。（圖／記者張君豪攝）

▲社工出面挺張姓繼父。（圖／記者張君豪攝）

據《自由時報》報導，少女獲救時透露，她被關時認為媽媽是為她好，但隨著時間流逝，漸漸察覺自己是「籠中鳥」，且鄰居都知道她被關但沒人覺得有異，又私下覺得主動求援會被媽媽罵，只好忍耐等待18歲成年的到來。

警方表示，附近鄰居其實都知道少女被關，但別人的家務事難以插手，只能默默在逢年過節時送些月餅、食物幫對方加菜來表達關心。

一名鄰居小朋友表示，2樓的姐姐曾經說過想出來，他有時也會拿月餅、零食及汽水給對方吃，甚至會接下姐姐吊下的廚餘，幫忙拿到旁邊的廚餘回收桶。

▲▼桃園少女被囚3年！鄰居小孩爆「曾聽哭叫聲」…她拭淚回話超心酸。（圖／東森新聞）

▲鄰居小朋友透露，少女會躲在房內大哭、大叫。（圖／東森新聞）

小朋友透露，姐姐會在房內自己剪頭髮、搖呼拉圈及跳繩運動，維持自己瘦瘦的身材，但他曾聽過對方在房間內大哭、大叫，關心詢問後都得到「沒事」的回應，讓他沒有繼續追問，況且姐姐一直說再幾個月滿18歲就可以出去、打工，直到某天回家他才被告知姐姐被帶走了。

報導指出，少女外貌甜美、清秀，在學校時功課不錯，因交友問題叛逆而遭到囚禁，國中後就沒再升學，但獲救後自信心不足，現仍在社福單位進行輔導，常常在與人對談後不自覺地抬頭看著天空，不發一語。

ET快訊
新數位身分證「確定有國旗」！砸40億新增8大功能　明年10月
2女童睡夢中遭生母「刀砍身亡」　陸夫淚曝：她原本是我大嫂

關鍵字：桃園,少女,囚禁,繼父,鄰居

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園少女被囚3年！鄰居小孩爆「曾聽哭叫聲」…她拭淚回話超心酸

2國中生「無照騎車」路口衝出！秒遭轎車猛撞噴飛　驚悚畫面曝光

汐止15歲少年開車載4友兜風　衝人行道撞山壁翻車2人傷

快訊／深夜跟女友吵架暴走「當街揮刀」　失控男受傷命危送醫搶救

新北退休師一天給70元活！陸配忍當女奴　泣靠收垃圾維生

開刀房持刀傷人案遭監院糾正　成醫：落實檢討改善建造友善職場

為了下水道工程拆除違建！外牆突然倒塌　工人右手遭輾壓骨折

「妳就像一塊豆腐」台鐵段長伸手刷女下屬「屁屁縫」　她含淚：需要工作

大選在即！移民署加入查賄行列　署長邱豐光：責無旁貸

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆…竟是「低調大善人」

影片曝光！台鐵奧客羞辱站務員　副站長當場「解除契約」拒載他　

被暴雨沖進抽水站！汪困7米圍牆　「貼壁悲鳴」等救援...結局暖哭網

2女國小運動場夜跑「險遭性侵」　勇女警1人攀牆爆氣狂追逮惡狼！

台灣第一人！10歲男孩摘下冠軍杯　《寶可夢》世界大賽全程披國旗上陣

駕駛苦嘆「才0.5秒要我怎麼閃」撞癱違規騎士崩潰：要賠400萬

為偏鄉醫療「奉獻40年」不曾拿薪水 門諾醫院創辦人薄柔纜享壽94歲

打工人生真難！萌娃超商當店長　幼稚爸扮「奧客」頻刁難：我沒錢

客製化酸辣粉、免費加碼日式丼飯　學生族最愛！中原商圈7家必吃美食

親近大自然！宜蘭東澳「海邊露營」　銀河星空下夜烤X划獨木舟賞日出

再爆車子被裝追蹤器！韓國瑜：國家機器動得非常厲害

桃園少女被囚3年！鄰居小孩爆「曾聽哭叫聲」…她拭淚回話超心酸

2國中生「無照騎車」路口衝出！秒遭轎車猛撞噴飛　驚悚畫面曝光

汐止15歲少年開車載4友兜風　衝人行道撞山壁翻車2人傷

快訊／深夜跟女友吵架暴走「當街揮刀」　失控男受傷命危送醫搶救

新北退休師一天給70元活！陸配忍當女奴　泣靠收垃圾維生

開刀房持刀傷人案遭監院糾正　成醫：落實檢討改善建造友善職場

為了下水道工程拆除違建！外牆突然倒塌　工人右手遭輾壓骨折

「妳就像一塊豆腐」台鐵段長伸手刷女下屬「屁屁縫」　她含淚：需要工作

大選在即！移民署加入查賄行列　署長邱豐光：責無旁貸

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆…竟是「低調大善人」

桃園少女被囚3年！鄰居小孩爆「曾聽哭叫聲」…她拭淚回話超心酸

外送到汐止大樓！「樓梯口阿伯」沉默指路　她轉頭一瞄嚇慘：你在那很久了嗎

2國中生「無照騎車」路口衝出！秒遭轎車猛撞噴飛　驚悚畫面曝光

汐止15歲少年開車載4友兜風　衝人行道撞山壁翻車2人傷

暗批解放軍軍艦挑釁　杜特蒂嗆：將給予不友善待遇

中職直播／統一獅主場拚止敗　江辰晏力抗尼克斯

一次看到「12台熊貓」早餐店大集合　她嚇PO奇景照：這家這麼好吃？

難民絕望中「直接跳海」！救援船海上滯留19天　義大利拒絕靠岸

狠酸韓國瑜「國家機器狂動」！館長自爆：在家O的時候有人監視

快訊／深夜跟女友吵架暴走「當街揮刀」　失控男受傷命危送醫搶救

桃園少女繼父再爆！校內上演「四腳獸」　她2樓狂吼：我就是賤，我做錯了

社會熱門新聞

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2..

新北夫一天給70元活　陸配慘收..

桃園少女遭囚3年！繼父怒轟檢：..

即／跟女友吵架揮刀　男命危送醫

桃園少女被鎖2樓3年！報案人曝..

0.5秒怎麼閃　駕駛撞騎士賠4..

桃園少女繼父再爆！她狂吼：我就..

即／桃園少女遭鎖3年案　繼父出..

桃園少女案　繼父嘆：她抓弟弟去..

桃園少女被囚3年　外公出面幫喊..

萵苣姑娘鎖透天厝3年　他曝真相

高雄街頭驚見「2公尺長」巨蟒！..

萵苣姑娘遭囚3年！獲救「不怪繼..

「最強外流影片」喊+1　人夫手..

更多熱門

相關新聞

桃園少女遭囚3年！繼父怒轟檢：總有原因吧

桃園一名少女15歲時遭繼父與生母囚禁房內長達3年，只能從窗戶縫隙察看外頭的世界，日前透過手機向外界抒發煩悶時，被網友察覺有異而報警，她的繼父也因此遭到起訴。繼父被告後氣得大罵，他平時對女兒都很好，是對方行為有偏差才會被關起來，「你們為什麼檢察官全部都不講？」

桃園少女案爆發！社工「162字簡訊」力挺父母

桃園少女繼父再爆！她狂吼：我就是賤

買下3窮女童　淫商曝病態生日禮

桃園少女案　繼父嘆：她抓弟弟去撞牆

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

數位身分證有國旗　40億增8功能

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆

速食店玩手機邊充電！他當場觸電慘死

香腸燙出「白絲條狀物」！呆萌妹秒嚇傻

徒步環島完養你！他遵守諾言收編回家

女友做這行！他月收7萬崩潰　網：快放生

超商茶葉蛋怎麼挑？　網曝「不踩雷挑法」：要選XXX

具惠善心痛爆安宰賢酒醉曖昧多女

專訪／陳櫻文狂灌汽水　Mei一句話她錯愕

10外送員排滷味攤　她見「粉紅一條龍」傻了

有錢人的生活就是枯燥！勞力士老闆被起底

準颱風「白鹿」周六最接近！可能路徑曝光

7歲童遊玩回來高燒14天...身上多出1公分「傷疤」

信用卡藏銀色刮刮樂　他手癢一刮秒後悔

更多

最夯影音

更多

影片曝光！台鐵奧客羞辱站務員　副站長當場「解除契約」拒載他　

被暴雨沖進抽水站！汪困7米圍牆　「貼壁悲鳴」等救援...結局暖哭網

2女國小運動場夜跑「險遭性侵」　勇女警1人攀牆爆氣狂追逮惡狼！

台灣第一人！10歲男孩摘下冠軍杯　《寶可夢》世界大賽全程披國旗上陣

駕駛苦嘆「才0.5秒要我怎麼閃」撞癱違規騎士崩潰：要賠400萬

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面