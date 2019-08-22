女藝人被台中男網友放鳥…他搭訕2次騙回家「隔著內褲摸」　判決出爐





▲潔玲（化名）平時是一位街頭藝人，3年前北上台中找網友卻遭人猥褻。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

記者張靖榕／綜合報導

街頭藝人潔玲（化名）3年前北上台中找男網友，人到了火車站卻聯絡不上對方。吳男看見潔玲孤身一人，兩度上前搭訕對方，還說房間可以讓她借住一晚，帶她回家後就把自己脫得只剩內褲，趁同床共枕的機會手來腳來。此案經台中高分院法官判處10月徒刑，但仍在上訴中；台中地院民事法庭則盼吳男須賠償10萬元，不得上訴。

判決書指出，2016年5月28日，潔玲和男網友約在豐原火車站見面，到現場後卻聯絡不到對方，手機又因電池沒電直接關機，她只好呆坐在站前廣場的木椅上。潔玲第一次被吳男搭訕時，並沒有多想就告訴對方事實，但沒有積極理會對方，而是走進站內充電。

凌晨時分，因為火車站內商店準備打烊，潔玲再次回到站前廣場的木椅上坐下；吳男見狀再度上前搭訕，表示家裡有房間可以讓她借住一晚。由於當時已經相當晚了，加上吳男態度積極，潔玲就答應到他家中借宿；兩人一起上到3樓後，潔玲便躺到床上休息，沒想到吳男竟然脫到只剩內褲就上床躺到她身邊，右腳更豪不客氣地跨到她身上。

吳男接著伸手進內衣裡撫摸潔玲胸部，被明確拒絕就想要解開她的長褲鈕扣，但沒有成功，之後更使出蠻力伸手進褲子裡，隔著內褲撫摸對方下體，還抓著潔玲的手摸自己的陰莖。潔玲事後躲進超商廁所報警才得以結束這場驚魂。

根據《自由時報》報導，潔玲開庭時怒氣未消地說「他很可惡，請法官判重一點，他不應該假藉這種名義把我騙到他嘉。」吳男一、二審皆被法官判10月徒刑，仍然不服上訴三審；台中簡易庭則針對民事賠償判吳男應賠10萬元，之後由台中地院合議庭駁回吳男上訴定讞。