出電梯時突然急速下墜！　30歲男被夾在「電梯和樓板之間」慘死5人面前

▲紐約日前發生電梯夾死人意外。（圖／翻攝自Twitter／FDNY）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約曼哈頓一公寓大樓近來發生電梯夾死人的恐怖意外，根據監視器畫面，一名男子走出電梯時，電梯突然整個下降，導致他整個人被卡在電梯與樓板之間，而電梯內當時還有其他5名住戶受困，眾人見狀雖然想要幫忙，卻只能無力目睹他慘死的過程。

這起不幸案件發生在22日早上8時30分，居住在基普斯灣公寓(Kips Bay apartment)23樓層的30歲男子威斯布倫(Sam Waisbren)，與其他6名住戶一同搭電梯下樓，電梯門開時，一名揹著背包的男子先出來，他接著要離開電梯時，電梯突然急速下墜，導致他整個人被卡在電梯與樓板中間，慘死在眾人面前。

一名目擊事發經過的建築工人表示，「當電梯往下墜時，他的手還努力抓住地板想要爬上來，這真是太可怕了，畫面非常噁心」。消防員後來趕到現場，救出了受困電梯內的5名住戶，雖然他們被迫目睹了這起可怕事件，幸好5人皆沒有受傷。

死者的父親表示，兒子6年前搬來紐約工作，想要在此圓夢的他沒想到竟然不幸慘死，對方生前曾向他抱怨過大樓的電梯問題，「我對紐約的感覺是，你付了數十億美元的租金，他們至少應該要提供安全的保障」。有報導指出，大樓過往雖未發生過類似事件，不過曾有檢查員在5月29日提出建議電梯停止使用的警告，但大樓管理公司很快便於5月31日取消了限制。對於相關指控，大樓管理公司目前尚未出面回應。