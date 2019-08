出電梯時突然急速下墜！　30歲男被夾在「電梯和樓板之間」慘死5人面前

▲紐約日前發生電梯夾死人意外。(圖/翻攝自Twitter/FDNY)

記者李振慧/綜合報導

美國紐約曼哈頓一公寓大樓近來發生電梯夾死人的恐怖意外,根據監視器畫面,一名男子走出電梯時,電梯突然整個下降,導致他整個人被卡在電梯與樓板之間,而電梯內當時還有其他5名住戶受困,眾人見狀雖然想要幫忙,卻只能無力目睹他慘死的過程。

這起不幸案件發生在22日早上8時30分,居住在基普斯灣公寓(Kips Bay apartment)23樓層的30歲男子威斯布倫(Sam Waisbren),與其他6名住戶一同搭電梯下樓,電梯門開時,一名揹著背包的男子先出來,他接著要離開電梯時,電梯突然急速下墜,導致他整個人被卡在電梯與樓板中間,慘死在眾人面前。

一名目擊事發經過的建築工人表示,「當電梯往下墜時,他的手還努力抓住地板想要爬上來,這真是太可怕了,畫面非常噁心」。消防員後來趕到現場,救出了受困電梯內的5名住戶,雖然他們被迫目睹了這起可怕事件,幸好5人皆沒有受傷。

死者的父親表示,兒子6年前搬來紐約工作,想要在此圓夢的他沒想到竟然不幸慘死,對方生前曾向他抱怨過大樓的電梯問題,「我對紐約的感覺是,你付了數十億美元的租金,他們至少應該要提供安全的保障」。有報導指出,大樓過往雖未發生過類似事件,不過曾有檢查員在5月29日提出建議電梯停止使用的警告,但大樓管理公司很快便於5月31日取消了限制。對於相關指控,大樓管理公司目前尚未出面回應。

My God. This is a video f the guy who was crushed this morning. It’s very graphic. You’ve been warnedhttps://t.co/q0O9QarEUE