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她長期腹痛以為便秘　40分鐘手術意外取出「1898顆」膽結石

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她長期腹痛以為便秘　40分鐘手術意外取出「1898顆」膽結石。（圖／翻攝自Facebook／ENDO-X-TCPH ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหารและท่อน้ำดีระดับภูมิภาค）

▲醫生竟然從婦人的體內取出1898顆結石。（圖／翻攝自Facebook／ENDO-X-TCPH ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหารและท่อน้ำดีระดับภูมิภาค

記者李振慧／綜合報導

泰國廊開府(Nong Khai)一名60歲婦人因長期腹痛就醫，她原以為自己只是便秘，沒想到檢查發現膽囊內竟然有上千顆膽結石。經過40分鐘的手術後，醫生們一顆顆進行清算，取出的結石一共達1,898顆，而且每一顆都是不同大小，就連他們也是第一次碰到這種案例。

這名婦人本月初前來位於塔波縣(Tha Bo District)的Thabo Crown Prince Hospital表示，最近她一直便秘，肚子總是有一種很緊繃的感覺，醫護人員使用腹腔鏡檢查，意外在膽囊中發現上千顆結石。主治醫生瓦塔納(Wattana Pareesri)21日表示，他們也是第一次碰到這樣的罕見案例，「手術前雖然發現有膽結石，但手術後才知道數量竟然這麼多」。

婦人體內的膽結石手術後已全數被取出，數量竟高達1898顆，然而這驚人的數量竟然無法打破世界紀錄，因為1987年英國薩塞克斯(Sussex)一名85歲女子，外科醫生曾從她胃中取出高達23,530個膽結石。瓦塔納提醒，膽結石是由於人體系統中過量的膽固醇所引起，每個人每年最好都要做健檢，以免結石引發嚴重病變。

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