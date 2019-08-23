電梯成「斷頭台」！為送菜不要命…大媽搏命鑽縫跳電梯　差1秒腰斬

實習記者陳妙津／綜合報導

微博近日瘋傳一段30秒左右短片，一棟大樓電梯的監視器清楚錄下，一名婦人為了趕送餐，搶著跳出故障的電梯，不斷上升的電梯門險些將她斷頭，驚險的一幕讓另一名婦人一臉愕然地在電梯內，也讓網友都嚇出一身冷汗。

影片中可見，2名婦人站在電梯中，原本電梯應該停在端菜婦人按的那個樓層，不過當她要踏出電梯時又縮了回來，因為電梯門停不到1秒就要往上升，端菜的婦人略為猶豫一下，隨即果斷彎腰直接從電梯門與樓層的夾縫中跳下電梯。

這驚險的瞬間，讓人看了不禁捏了一把冷汗，因為只要再遲疑一下下，婦人便可能被門縫直接腰斬。跟端菜婦人搭同一台電梯、身穿紫衣另名一婦人，則嚇到不知所措，傻眼地在電梯中呆望著門，隨後電梯警報聲響起「電梯故障」。

▲▼端菜婦人一度猶豫，隨後橫下心冒死一跳，差點被電梯和樓層縫隙夾成兩截。（圖／翻攝自微博／1024專員）



▲被留下的另名大媽驚魂未定地看著門。（圖／翻攝自微博／1024專員）



雖然整段影片並未註明地點與時間，但從電梯內張貼的簡體廣告單來看，應該是來自大陸。整段影片曝光後，也讓許多網友紛紛震驚留言，「差點就被擠死了」、「膽子挺大」、「還端著菜跳，敬業」、「萬一腰斬，大媽更凌亂」、「離死亡只有一步」、「應該有一米五高吧」、「作死」、「差點變成醬」。

►少女電眼的秘密，只跟你偷偷分享



大陸電梯事故其實頻傳，日前有維修工人修理時，因不明原因遭懸空夾死，地上滿是鮮血。還有名媽媽搭乘電扶梯時，因一時粗心大意，不慎讓3月大的小男嬰直接從3樓墜落慘死。