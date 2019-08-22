3條比特犬圍攻9歲女童！　父心碎目睹她慘遭咬斷頸慘死

▲女童與哥哥在家附近玩耍時，慘遭鄰居養的3條比特犬咬死。（圖／翻攝自GoFundMe募款網站）

記者李振慧／綜合報導

美國底特律市近來發生比特犬咬死人事件，一名9歲女童與哥哥一同家附近巷子騎單車時，突然遭3條比特犬撲到身上圍攻，鄰居見狀趕緊朝3犬丟擲石頭，甚至有人持槍射擊，好不容易救出女童發現，其脖子處慘遭嚴重咬傷，送醫後仍因傷勢過重身亡。

這起不幸事件發生在19日下午，鄰居克魯茲(Edward Cruz)表示，他看到9歲女童埃爾南德斯(Emma Valentina Hernandez)遭3條比特犬攻擊時，便立即上前幫忙，「我一出門，就看到3條狗撲在小女孩身上，我毫不猶豫就跑上前，檢了一塊石頭扔過去，這很痛苦，我不希望這樣的事情發生在她身上。」

另一名目擊者黛博拉(Deborah Golden)表示，「小女孩的脖子被咬斷了，而且已經失去意識，我過去幫忙抬起她的頭，讓她爸爸可以按住她的脖子，並用T恤包紮止血」，一旁還有其他鄰居持槍朝比特犬射擊，導致其中一條犬被射殺，另外2條則被送至當地動物中心隔離。

埃爾南德斯送醫後仍不治身亡，父親阿曼多(Armando Hernandez)悲痛表示，「我現在十分傷心，我不知道該怎麼做，我盡了一切努力，嘗試過心肺復甦術，我試著幫助她但我做不到，當我抵達時，她已經走了」。警方已拘捕33歲狗主人，目前尚不清楚他是否會被控罪，阿曼多則告訴警方，他認識這名鄰居，要不是對方沒有妥善照顧好寵物，今天也不會發生這樣的事情。