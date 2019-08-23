新一輪電話會談具「建設性」　白宮經濟顧問：美中9月面對面協商

▲白宮經濟顧問庫德洛。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）22日指出，川普政府已在本周與中國貿易代表通話，預計在9月重新恢復面對面談判。這次對話屬於副部長層級，且討論內容深具建設性，目前正著重解決一些關鍵問題，但庫洛德不願多談具體細節。

庫德洛接受媒體訪問時指出，美中雙方在21日進行了電話會談，「這次副部長級的對話非常有建設性，可能會促成貿易代表在華盛頓進行面對面談判。」目前代表們正在解決一些關鍵性的問題，以便在主要談判代表的會談中可以提出，但庫德洛拒絕透露更多具體細節，只提到已經計畫邀請中方代表團9月在華盛頓展開面對面談判。

中美雙方自從5月份的談判破裂後，至今的進展微乎其微，儘管川普取消了9月1日徵收中國進口商品關稅的期限，並宣布重啟談判，但部分經濟學家認為，這兩大經濟體的衝突，直接影響全球市場，且美國經濟會因此衰退，也會有損川普2020年競選連任的機會。

除此之外，庫德洛也提及美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer），正在與日本經濟再生大臣茂木敏充，進行貿易談判，雙方在農產品與電信議題方面獲得良好進展。但茂木敏充21日曾表示，美日雙方對貿易協議仍有分歧，談判過程「非常艱難」。

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