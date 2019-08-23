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6萬蜜蜂整天在家「嗡嗡嗡」　女屋主拆天花板驚見50公斤超巨大蜂巢！

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6萬蜜蜂在家裡「嗡嗡嗡」　女屋主拆天花板驚見50公斤超巨大蜂巢！翻攝自Facebook／Brisbane Backyard Bees）

▲女屋主沒想到，天花板裡的蜂巢竟然如此巨大。（圖／翻攝自Facebook／Brisbane Backyard Bees

記者李振慧／綜合報導

澳洲布里斯本(Brisbane)一名女屋主發現屋頂經常傳來嗡嗡聲，雖然知道家裡可能有蜂巢卻沒有很在意，直到感覺家裡蜜蜂似乎愈來愈多才終於找專家，結果拆開天花板意外發現，居然有一個重達50公斤超巨大蜂巢，裡面藏了約5萬至6萬隻蜜蜂。

養蜂場Brisbane Backyard Bees的專家伍德(Paul Wood)表示，女屋主打電話告訴他，對方雖然有注意到家裡很多蜜蜂飛來飛去，但沒有很困擾，不過覺得現在是時候把蜂巢移除了，所以請他前去幫忙。

伍德與同事拆下天花板後，竟然看到一個重達50公斤的超巨大蜂巢，預估已經建立10個月之久，由於體積實在太大，最後使用低功率的真空吸塵器，一點一點小心地把蜂巢吸至盒內。影片中可看到，伍德在清除蜂巢時，大量的蜂蜜不斷跟著滴下，畫面看起來十分壯觀。

伍德表示，「這個蜂巢雖然很大，但還不是我碰過最大的，幾個月前我在聖盧西亞(St Lucia)才搬過一個重達100公斤的蜂巢」，蜜蜂與蜂巢之後將會帶回他的養蜂場安置，取出的蜂蜜則和屋主各分一半，計畫之後用來製作果醬與酸辣醬。

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關鍵字：蜜蜂,蜂巢,天花板,澳洲,布里斯本,Paul Wood,紐澳要聞

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