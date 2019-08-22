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23歲時尚女退房...水壺竟然出現「用過衛生棉」　她目睹怒罵：有夠噁！

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23歲時尚女退房...水壺竟然出現「用過衛生棉」　她目睹怒罵：有夠噁！（圖／翻攝自大陸微博／鳳凰網視頻）

▲女子退房後被人發現，竟然把衛生棉放水壺。（圖／翻攝自大陸微博／鳳凰網視頻

記者李振慧／綜合報導

廣西省南寧市一間五星級飯店，竟然有女客人把用過的衛生棉放到水壺裡面，清潔人員打掃房間時意外發現，眼前的畫面讓她忍不住大呼噁心，並透露居住在該房間的房客是一名23歲黃姓女子。警方表示，2名涉案女子目前已到案接受調查。

這起事件發生在20日，飯店客房服務人員盧姓女子表示，當天中午她接到通知，402號房住客已經退房，便與同事前去現場整理房間，結果竟然水壺內找到用過衛生棉，「我拿水壺一看，就有個衛生棉在裡面，而且還是用過的，包裝袋還在垃圾桶那裡。」

飯店住房資料顯示，2名打扮時尚的年輕女性19日下午入住402號房，直到20日退房，根據監視器畫面，後來便沒有其他人進去過該房間，所以飯店認為犯案的很有可能就是這2人並且報警。

南寧派出所證實，20日接到報案後，已將2名女子帶回警局進行調查，詳細的刑罰之後將會對外公布。巧合的是，涉案飯店上月才發生過類似事件，一名周姓男住客反映，他入住後用水壺喝了3杯水，結果發現水壺裡竟然有一隻咖啡色襪子。

▼監視紀錄器拍到，房客是2名年輕女性。（圖／翻攝自大陸微博／鳳凰網視頻）

23歲時尚女退房...水壺竟然出現「用過衛生棉」　她目睹怒罵：有夠噁！（圖／翻攝自大陸微博／鳳凰網視頻）

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關鍵字：水壺,飯店,喝水,衛生棉,廣西,南寧

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