曾獵殺無數猛獸！男捕3.3米巨鱷遭狠咬「手臂變肉泥」　同伴目睹嚇歪

▲ 賈斯汀之前曾與友人一起狩獵過鱷魚。（圖／翻攝自臉書／Justin Perchalski，下同。）

實習記者許祐誠／綜合報導

美國佛州（Florida）30歲男子賈斯汀（Justin Perchalski）愛好打獵，身經百戰的他常在臉書秀出「動物戰利品」。不過，日前他挑戰獵殺一隻3.3公尺的巨鱷時，竟然遭到反撲狠咬，還差點被拖下沼澤，右手臂當場變成肉泥，所幸其他3名夥伴見狀趕緊出手救援，賈斯汀才沒被拖入水中。

據《太陽報》報導，賈斯汀時常在臉書上分享打獵的戰利品，之前曾躺在河邊的石頭地上，抱著一匹遭獵殺的狼。近期佛州於15日起進入合法狩獵鱷魚的季節後，賈斯汀與友人便在17日晚間，出發前住家附近的沼澤狩獵，只是當他在船邊收線時，卻被突然跳出水面的巨鱷咬住右手臂，甚至旋轉180度，當時船上的3名友人緊緊拉住賈斯汀，避免他被鱷魚拉入水中。

▼ 賈斯汀常在臉書炫耀自己的戰利品。（圖／翻攝自臉書／Justin Perchalski）

據同夥瑞安（Ryan）描述，賈斯汀的手臂當場變成肉泥，未來恐怕難以從事鱷魚狩獵，但意外的是，通常鱷魚都會咬住不放，但當天鱷魚竟然放走賈斯汀後離開，否則賈斯汀可能受到更嚴重的傷勢。

賈斯汀被送往醫院接受大手術後，幸運地恢復意識，而且已經能下床走動，但他右前臂的長骨頭橈骨已經斷裂，難以恢復，未來行動恐怕有所限制。但對於兄弟發生的慘案，瑞安仍保持樂觀地態度表示，「只要你做的時間夠長，肯定會發生類似的事件。」此外，當地魚類和野生動物協會官員也表示，攻擊人的鱷魚不會遭受懲罰。