全文／「郭柯王」823同框　柯文哲：我們有不同的過去繼續走向共同的未來

▲柯文哲出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲23日出席「八二三砲戰61周年音樂饗宴」，向所有八二三戰役的戰友及眷屬們致意。他致詞時表示，八二三砲戰是台海分隔以後台海最重要的一場戰役，確保台海的和平及台灣後來的繁榮與發展，現在在這裡，緬懷過去、珍惜現在、展望未來，「即使我們有不同的過去，但是我們有共同的現在，繼續走向共同的未來」。

柯文哲表示，八二三砲戰是台海分隔以後台海最重要的一場戰役，也因為這場戰役的勝利，確保台海的和平及台灣後來的繁榮與發展。現在在這裡，緬懷過去、珍惜現在、展望未來，他覺得特別的感動。

柯文哲進一步說明，這個公園的成立要特別感謝前議員厲耿桂芳，因為有次厲耿桂芳對他說，很想要台北市設一個八二三砲戰公園，因為參加八二三砲戰的戰友，有80%是台灣本島人。

▲八二三砲戰紀念音樂饗宴，王金平、郭台銘、柯文哲同框。（圖／記者湯興漢攝）

柯文哲接著說，自己的親伯父在台大醫科畢業以後，也在八二三砲戰的時候，被送到金門去，所以他伯父有參加八二三砲戰。他聽完厲耿桂芳的話也覺得有道理，因為歷史就是歷史，即使我們有不同的過去，但是我們有共同的現在，繼續走向共同的未來。

柯文哲繼續說，聽完厲耿桂芳的意見，就決定設一個八二三砲戰的公園，當時厲耿桂芳說找了很久都找不到場地，後來他去找公燈處的處長討論，其實台北市要新建一個這麼大的公園不容易，後來就變成從現有的公園去找，最後找到這個地方，這是很好的位置，旁邊就是忠烈祠，也有國安局、國防部要塞、三軍司令部，連成一氣，把這裡變成以軍事為主題的公園。

▲郭台銘、柯文哲、王金平向八二三砲戰致意。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲指出，這個公園是在2016年的時候完工，當時趕不及8月23日開幕，只能連夜趕工在9月3日開幕，之後每年的8月23日都會在這裡舉辦簡單的音樂會來感謝這些曾經為國犧牲奉獻的前輩們，今天也一樣，除了準備音樂會，現場也備有茶點，希望大家以輕鬆愉快的心情來參加這場活動，緬懷過去。

最後，柯文哲特別感謝陸海空三軍，把代表各自軍種的武器捐獻出來擺設，讓這個地方成為非常有特色的公園，也謝謝今天參與的表演團體、市府團隊的努力付出，更感謝貴賓們前來共襄盛舉讓這場活動更有意義。

▲八二三砲戰紀念音樂饗宴，柯文哲、郭台銘、王金平戰機前合影。（圖／記者湯興漢攝）

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