蔡英文緬懷823：沒有當年浴血奮戰 沒有今天民主的中華民國台灣

▲蔡英文。（圖／記者季相儒攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文23日飛往金門出席823六十一週年中樞紀念儀式。緬懷823，蔡英文感性表示，沒有當年的浴血奮戰，就沒有今天民主自由的中華民國台灣，「紀念八二三、不要忘記八二三精神，守護中華民國台灣不能退讓。」

蔡英文表示，61年前先人不分先來後到、不分族群、不分軍民，一起經歷了八二三，沒有當年浴血奮戰，就沒有今天自由民主的中華民國台灣。她說，「八二三精神，台澎金馬是生命共同體，我們現在必須守住得來不易的民主台灣跟生活方式，共同捍衛中華民國台灣的主權」。

蔡英文強調，和平需要國防，國際局勢瞬息萬變，政府有決心跟信心保護台灣的民主主權，同時也對區域穩定和平做出貢獻，相信每個人都是國軍後盾，堅持國防讓台灣勇敢自信站在民住自由的最前線。

針對中國大陸稱美國對台軍售是「寡廉鮮恥」，蔡英文回應，「我想中國大陸算是失言了，我們加強自我防禦能力，讓我們自由民主生活可以確保，本來就是正當性很高的事情」。

至於出席八二三活動是不是選戰考量，蔡英文說，這是預定行程，台灣面對中國大陸提出一國兩制台灣方案，這是所有台灣人都不能接受的事情，所以更要團結起來，守護得來不易的民主與主權。

另外，面對前總統馬英九喊話接受九二共識，蔡英文表示，蔡政府從來沒有排斥跟中國大陸打交道，也很願意跟對岸坐下來談，只是面對北京強加一國兩制在台灣身上，我們必須要團結起來，必須有足夠的國防才能強化信心確保台海和平。