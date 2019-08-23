傳郭台銘「報備參選」？　吳敦義：這個要傷腦筋啦！

記者黃巈禾／台北報導

鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、前立法院長王金平23日出席「八二三61週年音樂饗宴」，三人首度在媒體面前合體。對於外傳郭台銘有意向國民黨主席吳敦義「報備參選」，吳敦義回應，「這個就要傷腦筋啦！」

▲吳敦義、郭台銘。（合成圖／記者李毓康、呂佳賢攝）

吳敦義強調，國民黨已有提名人選，選總統只有一人能當選，若是選議員，因為是多席次選區，還有報備的可能，「可是如果單一選區，已提名了韓國瑜同志競選總統，那又報備核准，「我覺得要傷腦筋一下」。至於郭台銘若脫黨參選，吳敦義則直言「那更傷腦筋」。

▲柯文哲、郭台銘、王金平出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

對於外界好奇吳敦義何時要找郭台銘談一談，吳敦義表示，「適當時間總是要談」，幾週前他已請國民黨副主席郝龍斌與郭台銘溝通，後來說時間可能要稍微晚一些，他覺得緩一緩也好，因為總要長期思考，做決定必須慎思熟慮，太倉促，時機也未必成熟，他仍請郝龍斌繼續與郭台銘聯繫。

針對郭台銘、柯文哲、王金平出席由台北市政府舉辦「八二三61週年音樂饗宴」，吳敦義表示，三人沒有談政治，也不談選舉，「我覺得他們是很有智慧的人」，因為八二三這一天，全民最不希望有「砲戰」，希望和平穩定發展，「所以他們三位我很欽佩，都沒有講到一句選舉的話，也沒講到一句不和平的話」。

吳敦義提到，和郭台銘、王金平都是好朋友，至於柯文哲，因為他自己是台北市民，50年前曾是採訪台北市議會的記者，40幾年前還當選過台北市議員，「都是同胞，都是好朋友」。

另一方面，有關新北市長侯友宜不接任韓國瑜新北市競選總部主委，吳敦義重申，當事人韓國瑜都表達尊重，他當然也尊重。