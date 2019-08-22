金門「無燈日」全島漆黑　回味八二三砲戰歷史印記

▲議員董森堡希望透過活動讓民眾重新感受當年的戰地歲月。（圖／取自國防部期刊）

實習記者崔子柔／綜合報導

為了紀念八二三砲戰，金門縣議員董森堡在臉書發起「走過黑暗，重見光明｜捌貳參金門無燈日」活動，邀請民眾在8月23日關燈10分鐘，呈現全島漆黑的視覺效果，一同省思戰爭的無情。董森堡說，這個的活動小成本、高效益，希望能讓民眾印象深刻。

活動專頁提到，「早年在戰地政務時期，金門全島全面實施宵禁與燈火管制，閩南古厝客廳裡罩著黑紗的日光燈，昏昏暗暗地搖曳在噤聲的黑夜之中，彷彿是我輩難以忘懷的童年記憶」為了讓不熟悉過去記憶的民眾，好好認識過去關於金門戰地的生命印記，希望大家踴躍參與。

董森堡表示，會想辦「金門無燈日」是因為金門戰地早年電力短缺，藉此活動讓民眾體會當年的戰地歲月，以及先民生活不便之苦。金門曾經接受近四十多年的戰地政務，實施如宵禁、燈火管制、軍法審判等軍事措施。

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董森堡指出，這個活動小成本、高效益，比現行官方所辦的活動讓民眾有參與感、認同感太多。試想無燈日的舉行，全島一片漆黑所呈現的視覺效果及與歷史連結性必能讓全島居民難忘，今年希望能邀請更多單位與民眾一同來參與，讓活動可以延續下去。

只要在8月23日當晚的8點23分，關下家中的照明設備10分鐘，並拍下關燈後的照片，上傳至facebook或 instagram即可參加抽獎，hashtag請下#20190823金門無燈日。並將社群貼文截圖私訊森堡粉絲頁面，並留下該如何索取或寄送地址即可。活動頁面連結：https://bit.ly/2Mnd6Ic