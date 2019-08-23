郭柯王「桃園三結義」破局是柯陣營放話？　黃瀞瑩：需要磨合期

▲台北市府副發言人黃瀞瑩。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平、台北市長柯文哲原訂18日在桃園會面，後來破局，三人23日終於首度公開合體，一同出席由台北市政府舉辦「八二三61週年音樂饗宴」。不過，傳出「桃園三結義」是柯陣營放話才破局，台北市政府副發言人「學姐」黃瀞瑩表示，雙方需要磨合期，培養信任感。

傳出柯陣營強勢主導一切，郭台銘、王金平心生不滿，18日郭柯王會面才破局。對此，黃瀞瑩23日接受廣播節目專訪時表示，過去合作上的經驗少，幕僚在安排上當然就需要磨合期，試著找到彼此的節奏與感覺，信任感也需要培養。

黃瀞瑩指出，被外界成為「桃園三結義」的活動，是在桃園巨蛋所舉辦的一場宗教型活動，柯文哲本來就定調「順其自然，那如果有，大家就一起來，如果沒有的話，它就是一個宗教場合」，所以柯文哲當時也在台上唸經唸了兩個小時。

黃瀞瑩提到，由於是宗教性質的場合，不太適合給人一種政治性的感覺，「搞不好這就是老天爺的安排，它就是一個順其自然，順應天意的感覺，如果那一天大家說是破局，有很多不同的傳言出來，我覺得這就是彼此在找一個默契」；再者，這次八二三砲戰紀念活動也順利完成，「我想前面的這些猜忌，都是不需要的」。

▲柯文哲、郭台銘、王金平出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者李毓康攝）