快訊／出席823砲戰活動　郭台銘：捍衛中華民國決心永不改變

▲郭台銘出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、前立法院長王金平23日出席由台北市政府舉辦「八二三61週年音樂饗宴」，三人首度在媒體面前合體，屆時是否結盟參選備受關注。活動結束時，郭台銘上車前提到，「郭台銘在此宣布，捍衛中華民國自由民主的決心，永不改變！」，講完隨即上車離開。

王金平約8時55分抵達後未受訪，但滿臉笑容，神情輕鬆，頻頻望向媒體，並與在場人士逐一握手致意。

隨後，郭台銘約9時到場，人一現身，媒體蜂擁而上，現場發生混亂10分鐘後才恢復，但他一臉嚴肅，似乎是對823紀念音樂會的尊重。

柯文哲進場時面帶微笑，抵達後活動就開始。但郭台銘、柯文哲、王金平未安排訪問，現場一陣混亂，媒體全擠在三人座位前搶拍，中斷活動10分鐘才恢復，三人也坐定位。

三人肩並肩同坐，由左至右分別是柯文哲、郭台銘與王金平，郭台銘坐中間。活動過程中，三人彼此互相握手後並未有太多互動。

當郭台銘要搭車離開前，他聽到共同出席音樂會的台北市議員吳世正高喊「效法關公，義薄雲天、忠義精神」，在上車前突然回頭振臂疾呼，「郭台銘在此宣布，捍衛中華民國自由民主的決心，永不改變！」

▲八二三砲戰紀念音樂饗宴，吳世正舉牌抗議。（圖／記者范綱儀攝）





▲八二三砲戰紀念音樂饗宴，郭台銘、柯文哲、王金平戰機前合照互動。（圖／記者湯興漢攝）

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