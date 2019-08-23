普渡過食物「少一味」被好兄弟吸走？　敏感體質一吃就知：少了靈魂…

▲科學派網友認為，大熱天拜食物本來就容易變質。（示意圖／記者姜國輝攝）



記者黃可昀／綜合報導

前陣子普渡幾乎每戶人家都有準備菜餚、零食，擺滿一整桌請好兄弟來享用，有網友就發現，「普渡過的食物真的少一味」，明明沒有過期或壞掉，但就是莫名的變難吃了，不僅汽水、啤酒類的飲料變得沒氣，連食物都很容易就壞了。不少人透露自己也有同樣感覺，「食物只剩生硬的醬料或調味料的味道，少了靈魂…」。

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這篇在臉書《靈異公社》的PO文一出，不少網友就共鳴地說，「我覺得餅乾容易軟掉（明明沒有開封）真的超級奇怪」「飲料、水果甜度真的會少一半，這是我的感覺」「真的是這樣因為他們吸走了，表示他們吃了供品東西，所以容易壞也沒味道！」「傍晚才普渡，沒太陽曬，老爺說沙士都沒氣了，水梨怎都沒甜？，還有....統一麵也軟的？」

▲有些網友覺得拜過的食物味道真的會變。（圖／翻攝自Facebook／靈異公社）



甚至有人曾經做過實驗，「有同感我小時候就發現過，買的魷魚絲去祭拜，同樣的一包分一半去祭拜，另一半沒有拜，結果一起吃一個沒味道，一個有味道」、「真的有差，我家同一天神明廳跟樓下普渡的都有拜水蜜桃，結果神明廳的放兩天，水蜜桃依然很漂亮，但普渡的水蜜桃卻發霉了！」

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還有網友指出，身邊有陰陽眼的友人告訴她，「之前我有個同事，都很堅持不吃普渡的東西，後來我問她為什麼，她說『如果妳看得到祂們的吃相，妳也會沒食慾』」。

但也有很多網友表示，食物放在高溫的室外當然很容易變質，「天氣太熱在室外放那麼久應該也有關係」「想太多了吧，就是天氣熱」「擺放在這麼熱的溫度下，當然口感跟味道會有差呀！」「想太多，台灣人總愛怪力亂神，啊不就是戶外曝曬導致食品保存期限變短而已嗎？」也有可能是因為食物本身就不新鮮，「會不會是因為普渡的關係，店家都在清庫存。」