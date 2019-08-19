心酸！男孩殯儀館狂說對不起　一句「生病不能偷吃糖果」超催淚

▲祂的糖果球。（圖／連載漫畫家雅哥芙提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

圖文／雅哥芙

祂的糖果球

這件事是之前因爲父親過世，

每天到殯儀館上香時發生的。

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靈堂每天都會有個小孩，

當祂發現我看的到祂時；

就每天用緩慢音調對我說這同樣的話⋯

重複說這：

「糖果球塞在衣櫃裡⋯

對不起～生病不能偷吃糖果⋯

不要生氣。」

這樣的說了很多、很多遍～

一開始我以爲祂認錯人了

還以為祂在跟我要糖果吃～

（我買了幾次放在椅子上請祂吃～）

某天靈堂來了位中年男子

這時小男孩看著我指著他！

我才明白

這些話是祂要我說給他聽的～

那天

我叫住這位男士、說的這件事情～

男子聽完後沈默了好久⋯

然後跟我說聲謝謝後就離開。

隔天再遇到他時，

他主動的跟我打招呼，並說了聲抱歉～

為自己的失態道歉後並訴說：

祂兒子因為重病，後期都在家裡照顧

因為一直吵著要吃糖果但是都被我阻止⋯

昨天整理祂的遺物時，

在衣櫃發現一盒沒吃完的糖果球。

明天是祂的出殯日我會帶給祂，

也請你幫我告訴祂，我沒有生氣⋯

叫祂不要再擔心！

原來心酸的不是小男孩的愧疚

而是一位眼角含淚的父親遺憾

#想了一天才決定把這事件po出來

#我周遭的朋友都說這段事件太電視劇情了

#反正信者恆信嘍

#第一次打這麼多字

#把特殊能力用在對的地方

#所以靈異事件都是好故事

※雅哥芙，連載漫畫家，相信「把特殊能力用在對的地方，所以靈異事件都是好故事」。本文原刊於「靈異公社」，經雅哥芙授權轉載，非經同意請勿轉載以免侵權。