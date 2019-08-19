心酸！男孩殯儀館狂說對不起　一句「生病不能偷吃糖果」超催淚

▲祂的糖果球。（圖／連載漫畫家雅哥芙提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）
圖文／雅哥芙
祂的糖果球
這件事是之前因爲父親過世，
每天到殯儀館上香時發生的。
靈堂每天都會有個小孩，
當祂發現我看的到祂時；
就每天用緩慢音調對我說這同樣的話⋯
重複說這：
「糖果球塞在衣櫃裡⋯
對不起～生病不能偷吃糖果⋯
不要生氣。」
這樣的說了很多、很多遍～
一開始我以爲祂認錯人了
還以為祂在跟我要糖果吃～
（我買了幾次放在椅子上請祂吃～）
某天靈堂來了位中年男子
這時小男孩看著我指著他！
我才明白
這些話是祂要我說給他聽的～
那天
我叫住這位男士、說的這件事情～
男子聽完後沈默了好久⋯
然後跟我說聲謝謝後就離開。
隔天再遇到他時，
他主動的跟我打招呼，並說了聲抱歉～
為自己的失態道歉後並訴說：
祂兒子因為重病，後期都在家裡照顧
因為一直吵著要吃糖果但是都被我阻止⋯
昨天整理祂的遺物時，
在衣櫃發現一盒沒吃完的糖果球。
明天是祂的出殯日我會帶給祂，
也請你幫我告訴祂，我沒有生氣⋯
叫祂不要再擔心！
原來心酸的不是小男孩的愧疚
而是一位眼角含淚的父親遺憾
#想了一天才決定把這事件po出來
#我周遭的朋友都說這段事件太電視劇情了
#反正信者恆信嘍
#第一次打這麼多字
#把特殊能力用在對的地方
#所以靈異事件都是好故事
※雅哥芙，連載漫畫家，相信「把特殊能力用在對的地方，所以靈異事件都是好故事」。本文原刊於「靈異公社」，經雅哥芙授權轉載，非經同意請勿轉載以免侵權。