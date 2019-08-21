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他怨拜完的食物「少一味」：啤酒很快沒氣...爆雞母皮　網曝不起眼兇手

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▲▼農曆7月,中元,普度,普渡,傳統民俗,拜拜,好兄弟。（圖／記者姜國輝攝）

▲中元普渡示意圖。（圖／記者姜國輝攝）

記者張嘉晏／綜合報導

許多人在採買拜拜所用的供品時，都會挑選自己喜歡吃的東西，如此拜完之後還可以吃掉，然而一名網友就失望發現，拜完的食物通常都會「少一味」。對此也有其他網友有同感，還猜測可能是被「好兄弟」吃過才這樣，不過事實上卻是因為一個不起眼的細節所致。

「應該不是只有我覺得這樣吧！」一名男網友在臉書「靈異公社」中發文，透過多次拜拜經驗，他認為每次用來普渡的食物不僅比較容易壞，還會「少一味」，例如啤酒就比較快沒氣，想詢問網友們是否有相同的感覺。

請繼續往下閱讀...

對此有人表示很認同，「我也這樣覺得，普渡拜完的食物特別很有感的欠味」、「一定是好兄弟」、「真的有~~被吸走了吧」、「汽水都變糖水啊」、「我傍晚才普渡，食物也沒曬到太陽，老爺說沙士都沒氣了，科學麵也是軟的！」

不過其他網友則認為一切都是因為在外曝曬、受到溫度影響的關係，即使沒壞多少也會變質，「太陽曬過當然容易壞啊」、「夏天啦！沒事沒事」、「所以我都不吃供品」、「壞掉就算了，已經吃進去還拉肚子才慘」、「沒事啦！因為那是大賣場的庫存」、「有盲測過嗎？盲測才準啊」。

▲▼農曆7月,中元,普度,普渡,傳統民俗,拜拜,好兄弟。（圖／記者姜國輝攝）

▲食物擺在外頭曝曬，的確會影響新鮮度。（圖／記者姜國輝攝）

實際上「拜過的食物容易壞」還真的是有科學根據的，就有營養師指出，在夏天普渡，外頭溫度較高，正好是細菌的溫床，在食物上大量繁衍後就容易促進腐敗；如果又剛好遇上間歇性大雨，這樣忽冷忽熱的溫度，對於食物的新鮮度的確會有影響。

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關鍵字：拜拜,普渡,靈異公社,曝曬,細菌

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