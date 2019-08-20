台電台南區處中元普渡 　認購白米愛心捐贈濟貧

▲台電台南區處今年獲員工熱烈響應，募得共計逾兩千公斤白米，並分別捐贈至台南社會慈善團體與弱勢家庭，不僅普渡眾生，亦愛心回饋社會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農曆七月，台電台南區處舉行中元普渡，由處長許墩貴率員於台南區處與配電中心祭拜，此次承襲往年慣例，祭拜前號召處內同仁認購白米於中元普渡祭祀，並於禮成後全數捐出作公益，今年獲員工熱烈響應，募得共計逾兩千公斤白米，並分別捐贈至台南社會慈善團體與弱勢家庭，不僅普渡眾生，亦愛心回饋社會。

台電台南區指出，中元時值初秋，是傳統農民將收成之際，以剛收成的農作物祭祀天地是傳統祈福儀式，結合中元普渡習俗，以秋收白米普渡眾生別具意義。

台電台南區處處長許墩貴表示，每年中元普渡同仁皆會自發認購白米祭祀並捐助台南地區慈善團體和弱勢家庭，已連續傳承數十年未曾間斷，今年共計募得2200公斤白米，分別捐贈至關廟與龍崎區中低收入戶及弱勢家庭、台南家扶中心、台南市聾啞福利協進會及佳里區社區愛心團體。台南市聾啞福利協會表示，會內聾啞人士，以從事資源維生經濟狀況不佳，因受台電捐助得以受惠，相當感謝台電的義舉。

台南區處處長許墩貴說明，今年夏秋之際台南大雨不斷，希望透過中元普渡祭拜儀式祈求風調雨順，也祈願公司同仁工作平安順利。這次的儀式不僅凝聚同仁向心力，也對社會公益表達關切與重視。希望透過關懷弱勢的實際行動拋磚引玉，鼓勵大眾一同關注社會公益。