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鄰居約鬼月夜遊「不去絕交」4死1重傷　國中妹逃過哭：帝爺公知道祂想帶我走

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▲▼驚悚夜遊。（圖／達志／示意圖）

▲原PO對鄰居說，「現在是鬼月欸，妳都不會怕嗎？」（圖／達志／示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

「真人真事…」一名女網友分享就讀國中時，被鄰居邀鬼月去夜遊，她當天晚上被爸爸叫去外婆家睡；沒想到隔天一早驚訝得知夜遊的6人共4死、1重傷，她問了爸爸才知道，原來是「帝爺公」特別吩咐，「說妳那天晚上不可以待在家，一定要離開家裡，否則出事的人就是妳。」她說，「生平第一次遭遇到真的嚇死，後來我更遵守鬼月晚上不外出，因為我膽子小，超怕自己出事的。」

當事人19日在「靈異公社」臉書社團說，國二時有一個和她讀同校不同班、關係還不錯的鄰居，每天早上都會一起出門上學。某一天，鄰居到班上來找她，以下為雙方對話：

請繼續往下閱讀...

鄰居：晚上我要跟幾個校外人士去夜遊，妳要不要一起去，很好玩哦。
原PO：有幾個人去？
鄰居：4個男生2個女生，加妳的話就3個女生，開兩台車。
原PO：我考慮一下，放學給妳答案。
（放學後）
鄰居又跑來：妳要不要去？晚上10點去妳家附近等妳。

原PO回憶，「當下不知道為什麼我有不好的預感，我跟她說妳不要去，而且現在是鬼月欸，妳都不會怕嗎？她罵我『膽子很小，這有什麼好怕的啊，如果妳不去的話，我們就絕交』。」

▼原PO被邀夜遊，「當下不知道為什麼我有不好的預感。」（圖／示意照／翻攝pakutaso免費圖庫）

▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生,夜歸女子。（圖／取自pakutaso）

原PO表示，後來鄰居就先回家，她就慢慢走回家，到家時，突被爸爸告知，「晚上妳帶著弟弟、妹妹去外婆家睡覺，早上妳再叫舅舅載你們去上課。」

「我當時覺得莫名其妙，幹嘛突然去外婆家睡覺，可是我也不敢問只能照做。」原PO說，隔天上學才剛進教室坐下，被同學問「妳知不知道那個小惠（鄰居的名字）死了」；她傻眼驚呼「怎麼可能」，但聽到同學說「真的啦，祂哥哥自己親口說的」，立刻衝去對方哥哥的教室詢問。

小惠哥哥對原PO說，「是真的，昨晚跟人出去夜遊，不知道怎麼了，整台車衝進去魚塭裡面，車上兩男一女全死了；另一台車自撞電線桿，駕駛當下死亡，乘客一個重傷，一個沒事。」

原PO表示，「我聽完愣住了，想說怎麼會這麼嚴重，後來放學經過祂家時，看到祂家搭起帳篷，我哭了...一到家，我媽媽就抱著我，說要我別想太多，妳已經盡力了，祂聽不進去，妳也沒辦法。」

▼夜遊的4男2女分乘兩輛車，結果4死、1重傷。（圖／示意照／翻攝免費圖庫stocksnap）

馬路,開車,駕駛,路（圖／取自免費圖庫stocksnap）

「我反問我媽什麼意思，我媽要我去問我爸」，原PO後來問爸爸，聽到爸爸說，「那天我不是要妳去外婆家睡覺嗎？那是帝爺公吩咐，說妳那天晚上不可以待在家，一定要離開家裡，否則出事的人就是妳。然而小惠的命是祂自己親手結束的，跟妳一點都沒有關係，妳已經盡力去救祂了。」

原PO爸爸接著說，「其實那天帝爺公有給妳感應，妳才會跟小惠說要祂不要去，但是事與願違，妳就別想太多了。帝爺公有說，妳如果要去送祂最後一程，可以，但是不要靠太近，遠遠送祂就好，祂家裡還有事情沒處理好，帝爺公不想妳被牽連。」

對此，有網友留言，「所以帝爺才要妳遠遠送，『捨不得』是南部的說法，說白的就是『死人直』，祂會覺得版主應該陪著祂去的。」原PO回，「對的，後來我才知道帝爺公要我遠遠送的原因是什麼，因為帝爺公知道祂想帶我一起走，所以才會要我不要拈香，只要送祂就好，結果我還是遇到祂了，還差點一命嗚呼。」

▼原PO當晚被爸爸叫去睡外婆家，沒搭車一起夜遊，逃過一劫。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

▲▼閉眼開車為「見證上帝」,迷信媽帶2小孩撞電線桿。（圖／翻攝pixabay）

還有人表示，「這是真的，我以前也有遇過類似經驗。」原PO回，「生平第一次遭遇到真的嚇死，後來我更遵守鬼月晚上不外出，因為我膽子小，超怕自己出事的。」

也有人感嘆，「一切都是命，不相信因果，不相信業力，不相信冤親債主，更不相信鬼月晚上不能亂來，得罪的下場就是這樣的結果。」原PO回，「所以該尊重的還是真的要尊重，不然傷害的都是自己身邊最愛的家人。」

其他人留言，「七月最好不要做一些有的沒的」、「人有時候真的不要太鐵齒」、「捨不得妳想帶妳一起走！這種執念很恐怖呀」；但也有人疑問，「妹妹昨晚死了，哥哥隔天早上還在教室讀書？」

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關鍵字：帝爺公,鬼月,夜遊,靈異公社

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