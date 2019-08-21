載5小孩開進南投隧道熄火！人妻：好像被跟完蛋了　全家一聽地點嚇壞沉默

▲「水裡隧道」位於水里名水路一段，上方就是集集火葬場。（圖／翻攝Google Map）

記者陳俊宏／綜合報導

「突然一股氣從身邊閃過，突然覺得完蛋了…」一名女網友分享帶小孩去南投縣日月潭，回程行經水里某隧道，車子油門莫名踩空，她還見到恐怖景象，回家告訴家人事發地點，「他們嚇到瞬間又沒話。」她說，現在只要經過那處，心中都會默唸佛號。有人透露，那是「水裡隧道」；還有當地人說，「油車坑下方的台16線，倒是沒聽過什麼問題，比較多傳說是油車坑上的台16舊線。那一段摩托車、車子熄火的傳說從小聽到大。」

「火葬場下，車子竟然熄火了…」當事人20日在「靈異公社」臉書社團說，中部人應該對集集（水里）火化場不陌生，她現在想起此事還是會害怕；暑假期間總會帶小孩到處玩，那天剛好是7月某一天，和老公開貨車「載5個小屁孩去騎腳踏車遊日月潭」；出門前，老公還檢查水箱和黑油，一切正常。

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原PO回憶，當天天氣很好，去程走國道6號，回來走水里道路，因順便載姐姐小孩回娘家；大約下午4時多發現天氣開始變化，擔心小孩淋到雨，所以提早當天的活動，準備去水里吃肉圓。

原PO表示，回程時，一群小屁孩在車上吵吵鬧鬧，她開始覺得不對勁，總覺得好像有東西跟著，但因小孩過於吵鬧就不以為意；一路從日月潭開往水里方向，出了日月潭發現天空一直閃電、打雷，但還沒下雨，心裡開始不安，覺得詭異且一路都沒車。

▼原PO一行人才剛開進隧道，油門莫名踩空。（圖／示意照／記者游鎧丞攝）

原PO指出，一直開到水里市區，找一間肉圓店吃晚餐，當時心裡很不安，只想趕快吃完載這群小屁孩回家；吃完那刻，打雷、閃電一直沒停過，雨也開始下，上車後心中的不安感又開始，總覺得有人一直跟在後面，往回看又沒有，屁孩一上車一樣吵吵鬧鬧。

原PO說，車子出了水里市區往集集方向開，當時雨沒有很大不是用倒的，途中經過一個不長、短短的隧道，車子從市區到隧道大約幾分鐘路程；當到了隧道入口，「我突然一股氣從身邊閃過，突然覺得完蛋了……我感覺到了不是善意。」

「車子入了隧道內，同時突然踩油門是空的……空的。」原PO表示，老公就說車子有問題，油門踩了只有轟轟轟的引擎聲音，但完全是滑行狀況，「我心裡有底了，我老公又重新入檔再試試，一樣空的、空的…然後車子就一直滑行，結果出了隧道口熄火了。」

「靠……他O的熄火了，我就罵我老公幹嘛不停隧道裡，起碼有燈也能下車察看，罵完後就叫後面那群屁孩安靜，小屁孩全部嚇到了。」原PO指出，往右邊窗戶一看，有東西靠近中，「靠，不會這麼巧，上面是火葬場，心裡整個毛起來。」

▼原PO說，當時出隧道口熄火了。（圖／翻攝Google Map）

原PO心想怎麼辦，車子一直發不動，又下雨怎下車察看，「東西越來越靠近中，但是就是看不清楚，心好O喔～～怎會這樣啦，怎麼辦？怎麼會那麼剛好一台車都沒有經過啊。那團黑黑的一直靠近中，我老公也被我罵翻了，這個白痴隧道內那麼亮不停，外面閃電打雷下大雨。」

原PO說，此時已沒有任何想法，只有把所有法號都請出來，包括一貫道三寶、觀世音菩薩、南無阿彌陀佛，「啃……怎麼沒用啦，後來真不行了，罵了一堆三字經、五字經，順便所有法號再唸一次，祖公十八代都請出來，心裡面能罵、能請都講出來。」

原PO表示，老公同時間一直重新發動引擎，結果發動、油門也正常了，讓她只想趕快離開，「我開口就說別開太快，心裡一直繼續罵，繼續請祖公十八代，順便把包包裡的符咒拿出來放在手上握住。」

「那團黑氣沒再靠近，只有停在那個地方。」原PO指出，老公就一直慢慢開往集集方向，那股不安全感慢慢遠離中，一樣狂閃電打雷，到名間市區雨小了，不安全感終於卸下，就這樣一路安靜到娘家門口。

▼「水裡隧道」上方就是集集火化場。（圖／翻攝Google Map）

原PO說，看到爸爸站在門外迎接他們回去，老公說他剛就覺得很奇怪，車子油門怎會踩空，連變檔也沒變，突然就空轉，「我說上面剛好就火葬場，他們嚇到瞬間又沒話。後來車子一切正常，也從來再沒發生過這樣狀況。現在只要經過那裡，心裡都會默唸佛號。」

有網友留言，「覺得怪怪的可以先去廟繞一下，妳第六感比較強能感受到，不建議直接回家，怕跟回家」；原PO回，「有特別注意喔，所以家裡有供奉玄天上帝。」還有人說，「還好沒出什麼大事，不過我覺得停隧道裡面好像更危險吧」；原PO回，「其實是比較安全，因為隧道不長，不然隧道外整個黑暗，車子熄火更危險。」

一名網友表示，「台16線至台21線一路都滿陰的，死過很多人。」原PO回，「真的有同感，上次路被沖掉那一段，也是一到晚上走那條路，心裡自己都會莫名唸起佛號…因為遇到太多次了，所以都會特別注意。」有人指出，原PO行經的是「水裡隧道」，上方就是油車坑火葬場；也有人說，「覺得火葬場那條比較可怕，有開到迷路過。」

而「水裡隧道」位於名水路一段，附近就是集集火葬場。有當地人透露，「油車坑下方的台16線，倒是沒聽過什麼問題，比較多傳說是油車坑上的台16舊線。那一段摩托車、車子熄火的傳說從小聽到大。」