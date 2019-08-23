「石虎列車」美女設計師素顏直播坦承「圖是買的」　網酸爆：原來這麼好當

記者葉國吏／綜合報導

台鐵推出「石虎彩繪列車」，被發現石虎少了重要特徵，被專家認為是獵豹。對此美女設計師江孟芝親上火線、素顏開直播一肩扛起責任，「我很自責，牽扯到公部門，他們也都是無辜的」。

▲集集彩繪列車內部的石虎圖。（台鐵提供）

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原本設計理念考量到集集鎮是石虎的重要棲地之一，有「石虎娘家」美譽，因此不論在內外車體上，都可以看見石虎的蹤跡，坐在窗戶上、抑或是站在手把旁，都有俏皮可愛的石虎陪伴大家搭車。列車亮相後，許多網友都稱讚很可愛，不過也有部分專家發現，顏色、斑點、比例全都不對，所有石虎的特徵都沒有。

▲石虎三大特徵。（圖／特生中心提供）

這次操刀的設計師是江孟芝，雖然家境困苦無法學畫，從小憑著對藝術的熱情，每天到書店翻書自修學習，自己籌措留學學費到紐約求學，多次在大型國際設計賽事中得獎。對於設計中的石虎遭受批評，她解釋，這次極簡的設計簡化石虎的樣態，導致石虎的樣態不夠明顯。

▲▼美女設計師江孟芝素顏直播談論石虎風波。（圖／翻攝自Facebook／江孟芝 I MengChih Chiang）

江孟芝22日深夜開素顏開直播，面對這次石虎風波道歉。江孟芝表示石虎完全是她的想法，對於石虎的保育「也想盡一份心力」，坦承確實沒注意到石虎像欠缺眼窩內側有兩條延伸到額頭白線的重要特徵，對於這件事情她很自責，牽扯到公部門也感到抱歉，一肩扛起說「他們也都是無辜的」。

江孟芝坦承，「石虎像花豹」是在買了好幾組圖後所選的，設計前有做功課，但的確有不足之處，購買完圖後，輸入石虎英文「Leopard cat」所出現的圖案就是與成品類似。

此言一出，引來網友撻伐和質疑「買的圖怎麼可以說是自己設計」、「這直接抄有點扯... 原來設計師這麼好當」，她說，因為所有程序都由自己把關，所以會說是自己設計的，不過也有網友相挺表示，本來設計上就可以購買圖片。