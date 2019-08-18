出門掉錢包！新竹哥「紅包袋一招」超神：絕對找得回來　網一看歪樓笑炸

▲大家全把焦點放在指甲上了。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

常說路邊的紅包別亂撿，就怕被迫「脫單」，或招來厄運。新竹一名男網友之前掉過錢包後，就將錢改放紅包袋，此後他又掉了2、3次，但總是能找回來，這讓他不禁佩服自己想的奇招。而網友們看完莫名被戳笑，直呼「學起來，裡面再放指甲」、「結果撿錯紅包變姑爺」。

男網友在「爆廢公社公開版」發文表示，「至從掉過一次皮夾後，我出門都不再帶皮夾了，改把錢放紅包袋，然後帶出門，之後陸續在外掉了2、3次錢，我只要回原路都一定找得回來，實在太聰明了我！」

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看到這一招，不少網友秒被說服，「這想法很不錯，應該請廠商出紅包造型的皮夾，只要像一點就好，反正應該也沒人敢過去撿起來確認」、「這招不錯，我也來學一下」、「真聰明！只能說佩服佩服」、「如果加個照片、頭髮、生辰八字，撿回來還會多100」。

▲遇到這種「強迫中獎」情況別鐵齒，最好到廟裡拜拜、找人處理。（圖／翻攝自爆廢公社）

但有更多人吐槽，「撿錯包就尷尬了」、「如果剛好撿到裡面多了一撮頭髮和照片的，就恭喜了」、「萬一撿到別人的，換你要當新郎了」、「記得寫名字，我們才知道是你丟的」。

好笑的是，許多眼尖網友看到原po的長指甲，忍不住歪樓，「指甲順便剪一下，一起放進去」、「記得從自己的紅包錢，去買一支指甲刀」、「我的重點放在你長得不像話的大拇指指甲」、「這個指甲不行，剪下來放進去比較剛好」、「把指甲剪下來放裡面吧」。

值得一提的是，依台灣民間習俗，路邊的紅包大致分成2種，若內容物是紙鈔、生辰八字及照片，就是往生者在找配偶的冥婚契約，撿了直接脫離單身；而另一種則是在紅包內放入紙鈔、指甲及頭髮，主要用途是將事主厄運、災禍或死劫過給撿拾者，放入紙鈔的用意，則是給撿拾者「吃紅補償」，撿了就代表心甘情願為丟者過運。

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