半夜跑到姊姊床上找她玩　2歲童慘從5公尺高窗戶直墜「石頭露台」

▲男童半夜找姊姊玩耍時,不幸發生墜樓意外。(圖/示意圖,與本新聞無關/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國一名2歲男童近日隨家人一起至義大利托斯卡納(Tuscany)旅遊,睡覺期間突然跑到5歲姊姊的床上玩耍,結果不幸翻出窗外,慘從5公尺高處墜地,爸媽聽到女兒的哭聲才發現大事不妙。男童被送往醫院急救,目前仍在加護病房接受治療。

事件發生在19日晚間,爸媽熟睡中突然被女兒的哭聲驚醒,發現兒子竟然從臥室的窗戶跌出窗外,從約5.4公尺高處直墜石製的露臺上。別墅主人安娜(Anna)表示,這對家人17日從倫敦來到這間位於蒙泰斯佩爾托利(Montespertoli)的農舍度假,原本預定待至19日退房,「他們只知道2個孩子當時在玩,男童突然就掉出窗外,他的病情很糟糕,父母現在人都在醫院陪他。」

警方表示,抵達現場後他們發現一名男童倒在地上,「看起來他似乎睡到一半突然醒了,便跑去姐姐房間找對方,但無法得知他為何會掉出窗外。」男童仍在佛羅倫斯一間醫院接受治療,雖然安娜對外宣稱,男童的情況看起來有好一點,但警方未對外證實這個消息,詳細案情仍待進一步調查。

Brit toddler fighting for his life after falling 18ft from holiday villa window https://t.co/qCmqUddEYS