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同性議員喜獲麟兒！紐國議長自願當保母　台下激烈辯論…台上溫馨餵奶拍嗝

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▲▼紐西蘭議長當保母。（圖／翻攝自Twitter／@SpeakerTrevor）

▲馬拉德自願當保母。（圖／翻攝自Twitter／@SpeakerTrevor）

記者張方瑀／綜合報導

對於育有孩子的雙薪家庭來說，最常遇到的困難就是找不到保母時，孩子該何去何從。紐西蘭政府一直積極鼓勵父母帶著孩子上班，打造更友善的育兒環境，而紐西蘭議長馬拉德（Trevor Mallard）日前也親自示範，直接在主持會議時抱著議員的孩子餵奶，這一幕被拍下來後，開始在網路上瘋傳，每個人都大讚議長的模範行為。

馬拉德手中的孩子是紐西蘭工黨議員科菲（Tamati Coffey），與同性伴侶史密斯（Tim Smith）透過代理孕母產下的嬰兒，科菲在育嬰假結束的第一天，帶著新成員一起回到議會。馬拉德看到著個才6周大的嬰兒，立刻自告奮勇擔任保母。從曝光的影片可以看到，育有三個孩子的馬拉德駕輕就熟地一邊搖晃著嬰兒，一邊餵著奶，就連底下議員激烈辯論時，他也不忘繼續替嬰兒拍嗝。

馬拉德也把照片上傳到推特，並寫著「通常這個位子只有主持會議的官員可以使用，不過今天有個小小VIP來跟我一起分享這張椅子」，並恭喜科菲與史密斯喜獲麟兒。這張照片也立刻造成轟動，許多網友在底下留言表示，「紐西蘭，你雖然是個小國，但卻交了全世界重要的一課」、「我們需要更多這種示範」，更有網友回說，「拜託移民來我們國家當官好嗎」、「美國需要你」。

其實這不是紐西蘭第一次在公開場合表達性別平權與養育孩子的重要性。紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）是近30年來首位於在任期間生下孩子的世界領導人，2018年她更帶著當時僅3個月大的女兒出席聯合國會議，並在演講台上承諾，將致力使紐國成為世界上最適合小孩居住的地方。

►►紐西蘭40年來首次重大改革　墮胎合法化並視為醫療議題

►►紐西蘭總理和主持人男友訂婚　近30年首位「任內生產」女領袖

►►GDP成長人民卻無感　紐西蘭全球首創「依國人幸福編預算」

►►基督城萬人追思…總理喊「治癒」極端主義　倖存者選擇原諒

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關鍵字：紐西蘭,議會,議長,議員,同性,保母,紐澳要聞

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