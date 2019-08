同性議員喜獲麟兒！紐國議長自願當保母　台下激烈辯論…台上溫馨餵奶拍嗝

▲馬拉德自願當保母。(圖/翻攝自Twitter/@SpeakerTrevor)



記者張方瑀/綜合報導

對於育有孩子的雙薪家庭來說,最常遇到的困難就是找不到保母時,孩子該何去何從。紐西蘭政府一直積極鼓勵父母帶著孩子上班,打造更友善的育兒環境,而紐西蘭議長馬拉德(Trevor Mallard)日前也親自示範,直接在主持會議時抱著議員的孩子餵奶,這一幕被拍下來後,開始在網路上瘋傳,每個人都大讚議長的模範行為。

Normally the Speaker’s chair is only used by Presiding Officers but today a VIP took the chair with me. Congratulations @tamaticoffey and Tim on the newest member of your family. pic.twitter.com/47ViKHsKkA