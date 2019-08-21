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澳洲示威目標「癱瘓機場」　議員推薦：用趕牲畜的電擊棒對付他們！

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▲▼澳洲近日發生多次氣候變遷示威者抗爭運動。（圖／翻攝自Extinction Rebellion Australia臉書）

▲澳洲近日發生多次氣候變遷示威者抗爭運動。（圖／翻攝自Extinction Rebellion Australia臉書）

記者王致凱／綜合報導

社會運動組織「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）近期在歐洲和澳大利亞等地發多場非暴力示威，透過阻礙交通的方式抗議政府對待氣候變遷的態度。近日，澳洲示威者計畫到布里斯本機場遊行，藉此癱瘓空中交通。對此，昆士蘭州推出新法，賦予警方更多權力對付激進示威者；同時，澳洲議員漢森（Pauline Hanson）則建議，可以用驅趕牲畜用的電棒驅趕示威者。

根據澳洲媒體News.com.au網站報導，漢森17日透過社群帳號上傳一段影片，介紹農場中常用於驅趕牲畜的鞭型電擊棒；這種電擊棒前端能放出低電壓電擊，帶給動物疼痛及不適感，藉此達到驅趕動物的目的。

漢森手拿著電擊棒表示，「最近，布里斯本有許多示威者躺在街頭…他們現在還想到機場去癱瘓機場的交通。」漢森說，「如果你出門正好遇到示威者呢？也許你正要趕去醫院，或是要趕著到公司之類的，結果被示威者困在車陣中。我建議，我們用電棒對付他們，他們很快就會移動了。」

▲▼澳洲國會議員漢森（Pauline Hanson）建議用驅趕牲畜用的電擊棒對付示威者。（圖／翻攝自Pauline Hanson臉書）

▲澳洲國會議員漢森建議，用驅趕牲畜用的電擊棒對付示威者。（圖／翻攝自Pauline Hanson臉書）

這段影片在澳洲國內引起熱議，支持者紛紛留言讚賞這個點子，反對者則批評漢森的言論涉及煽動暴力。一名推特用戶留言說，「煽動暴力是刑事犯罪」；另一名網友則說，「你剛向澳洲和全世界證明，你完全不適合擔任公職，澳洲已經受夠了你這種愚蠢的點子。」

漢森為澳洲極右翼政黨「一個民族黨」（One Nation Party）創辦人兼黨魁，同時也是澳洲國會參議員。她的言論是為了回應激進環保主義示威者，近日經常選在尖峰時間於布里斯本市中心阻礙交通，藉此抗議政府的氣候政策。

事實上，隨著近日抗爭運動逐步升級，昆士蘭州近日也通過法案，賦予警方對付示威者時能採取更進一步行動。根據英國《衛報》報導，昆士蘭州州長帕拉夏（Annastacia Palaszczuk）20日正式宣布法案生效，新法授權警方要求可疑人士配合搜查，沒收違禁物品，確保公共秩序及安全。

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關鍵字：澳洲,氣候變遷示威,紐澳要聞

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