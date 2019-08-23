私菸風暴／北檢人仰馬翻！1個月密集約談204人「搜索全紀錄」

▲7月22日被查扣貼有「VVIP」字條的免稅菸品，引爆國安私菸案。（圖／立委黃國昌辦公室提供）

記者劉昌松／台北報導

動搖國安局特勤中心的私菸案從7月22日爆發以來，台北地檢署臨危受命，硬著頭皮看完調查局初步報告後，偵訊總統府侍衛室少校吳宗憲等10名國安人員，隨即發現案件「一點都不單純」，陸續加派人手，組成3名主任率領6名檢察官的專案小組，幾乎每天加班衝刺1個月、共約談204人，趕在8月23日年度檢察人事大調動前結案。整個私菸案的偵辦經過如下。

▲總統蔡英文也曾為國安私菸案親自回應媒體採訪。（圖為資料照／記者張一中攝）

7月22日

中午總統專機返台，國安單位5輛貨車因涉嫌載送私菸遭關務署與調查局聯合查緝小組道攔截。下午立委黃國昌隨即舉行記者會，爆料指華航高層幫國安人員買9200條免稅菸。

晚上調查局臨時聯繫台北地檢署，將隨車約談到案的總統府侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉與貨車司機、押車官等10名國安人員移送台北地檢署。

7月23日

檢察官依《貪污治罪條例》將吳、張聲請收押禁見獲准，根據吳所提供訂菸名單上的「團爸、團媽」，認為幕後團購人數龐大。

▲吳宗憲因私菸案遭收押上銬。（圖為資料照／記者宋良義攝）

7月24日

檢察官親自到總統官邸旁的特勤中心宿舍，搜索吳、張寢室，帶走相關電磁紀錄當證據。同時約談華航訂菸窗口、空品處代理組長黃川禎，隔天複訊後諭令交保。

7月25日

華航公布內部調查報告，承認總統出訪訂購免稅菸品達10009條菸，超出立委爆料的9200條，以及關務署查扣的9800條。

7月26日

北檢提訊吳宗憲，確認電腦密碼解開私菸團購名單全貌，同時兵分5路搜索華航、華膳等第，查扣華航的總統專機免稅品銷售清單，以及保稅倉庫清冊。

▲私菸訂購單據。（圖為資料照／記者張君豪翻攝）

7月27日

北檢專案小組成員周末加班分析案情比對資料，檢察長邢泰釗主持專案會議後，確定偵辦方向將擴大約談。

7月29日

北檢提訊張恆嘉，另外兵分2路，前往關稅署清點查扣的菸品產地與數量，同時由檢察官親赴國安局，連續3天大規模約談80名實際購菸者。

7月30日

偵訊5名關務署人員，同時追查8個購菸清單上以代號註記的團購成員。

7月31日

約談華航空品處協理于堯、高淑娟，「地勤美魔女」董靜宜和黃湘媚等10證人，訊後均請回

▲華航前資深副總羅雅美被列貪污案被告，但遭檢察官偵訊後請回。（圖為資料照／記者趙永博攝）

8月1日

向上約談華航前資深副總羅雅美、空品處前副總邱彰信等人，羅訊後請回，先前被當證人的于堯改列被告，和邱彰信分別被諭令交保候傳。



8月2日

國安局公佈自清調查報告，查出內部76人涉案，最高層級是少將。

▲總統專機廚師田佳宜涉逃漏稅，被檢察官諭令5萬交保 。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

8月5日~19日

持續提訊吳宗憲、張恒嘉，並約談華航、華膳等相關單位承辦人員，釐清免稅菸品訂購流程，同時找出非屬國安單位的6名下線私菸買家。



8月12日~16日

華航華膳人員搭便車，跟著國安單位團購遭約談，總統專機女廚買百條開庭痛哭。

8月23日

台北地檢署首波偵查終結起訴。共起訴13人，包括吳宗憲、張恒嘉、華航空中用品服務部副總邱彰信等；另有緩起訴6人。