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私菸風暴／北檢人仰馬翻！1個月密集約談204人「搜索全紀錄」

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▲▼立委黃國昌爆料，華航高層幫國安人員走私免稅菸。（圖／立委黃國昌辦公室提供）

▲7月22日被查扣貼有「VVIP」字條的免稅菸品，引爆國安私菸案。（圖／立委黃國昌辦公室提供）

記者劉昌松／台北報導

動搖國安局特勤中心的私菸案從7月22日爆發以來，台北地檢署臨危受命，硬著頭皮看完調查局初步報告後，偵訊總統府侍衛室少校吳宗憲等10名國安人員，隨即發現案件「一點都不單純」，陸續加派人手，組成3名主任率領6名檢察官的專案小組，幾乎每天加班衝刺1個月、共約談204人，趕在8月23日年度檢察人事大調動前結案。整個私菸案的偵辦經過如下。

▲▼ 蔡英文出席亞洲生技大會&時事受訪回應國安免稅菸超買案 。（圖／記者張一中攝）

▲總統蔡英文也曾為國安私菸案親自回應媒體採訪。（圖為資料照／記者張一中攝）

7月22日
中午總統專機返台，國安單位5輛貨車因涉嫌載送私菸遭關務署與調查局聯合查緝小組道攔截。下午立委黃國昌隨即舉行記者會，爆料指華航高層幫國安人員買9200條免稅菸

晚上調查局臨時聯繫台北地檢署，將隨車約談到案的總統府侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉與貨車司機、押車官等10名國安人員移送台北地檢署。

7月23日
檢察官依《貪污治罪條例》將吳、張聲請收押禁見獲准，根據吳所提供訂菸名單上的「團爸、團媽」，認為幕後團購人數龐大。

▲▼私菸風波，吳宗憲上銬。（圖／記者宋良義攝）

▲吳宗憲因私菸案遭收押上銬。（圖為資料照／記者宋良義攝）

7月24日
檢察官親自到總統官邸旁的特勤中心宿舍，搜索吳、張寢室，帶走相關電磁紀錄當證據。同時約談華航訂菸窗口、空品處代理組長黃川禎，隔天複訊後諭令交保。

7月25日
華航公布內部調查報告，承認總統出訪訂購免稅菸品達10009條菸，超出立委爆料的9200條，以及關務署查扣的9800條。

7月26日
北檢提訊吳宗憲，確認電腦密碼解開私菸團購名單全貌，同時兵分5路搜索華航、華膳等第，查扣華航的總統專機免稅品銷售清單，以及保稅倉庫清冊。

▲疑似有在桃園機場工作人員向臉書爆料社團提供去年國安侍衛吳宗憲購買未稅菸單據。（圖／記者張君豪翻攝）

▲私菸訂購單據。（圖為資料照／記者張君豪翻攝）

7月27日
北檢專案小組成員周末加班分析案情比對資料，檢察長邢泰釗主持專案會議後，確定偵辦方向將擴大約談。

7月29日
北檢提訊張恆嘉，另外兵分2路，前往關稅署清點查扣的菸品產地與數量，同時由檢察官親赴國安局，連續3天大規模約談80名實際購菸者

7月30日
偵訊5名關務署人員，同時追查8個購菸清單上以代號註記的團購成員

7月31日
約談華航空品處協理于堯、高淑娟，「地勤美魔女」董靜宜和黃湘媚等10證人，訊後均請回

▲▼北檢今日複訊華航高層，空品處協理于堯、副總經理邱彰信訊後交保候傳，資深副總經理羅雅美則是被無保請回。（圖／記者趙永博攝）

▲華航前資深副總羅雅美被列貪污案被告，但遭檢察官偵訊後請回。（圖為資料照／記者趙永博攝）

8月1日
向上約談華航前資深副總羅雅美、空品處前副總邱彰信等人，羅訊後請回，先前被當證人的于堯改列被告，和邱彰信分別被諭令交保候傳。

8月2日
國安局公佈自清調查報告，查出內部76人涉案，最高層級是少將。

▲▼ 私菸案華饍員工田佳宜5萬交保 。（圖／記者劉昌松攝）

▲總統專機廚師田佳宜涉逃漏稅，被檢察官諭令5萬交保 。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

8月5日~19日
持續提訊吳宗憲、張恒嘉，並約談華航、華膳等相關單位承辦人員，釐清免稅菸品訂購流程，同時找出非屬國安單位的6名下線私菸買家

8月12日~16日
華航華膳人員搭便車，跟著國安單位團購遭約談，總統專機女廚買百條開庭痛哭

8月23日
台北地檢署首波偵查終結起訴。共起訴13人，包括吳宗憲、張恒嘉、華航空中用品服務部副總邱彰信等；另有緩起訴6人。

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關鍵字：私菸,國安局,特勤,吳宗憲,張恒嘉,免稅菸,關務署,團購,華航,空品處

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