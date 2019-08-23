私菸風暴／專機主廚「機上爆買200條」！空少刷卡爽撿漏　2人跟風下場曝光

▲ 隨機主廚田佳宜在專機上購買200條免稅菸 。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

喧騰一時的私菸案宣告第一波偵結，台北地檢署23日起訴13人、緩起訴6人。北檢還意外查出，除了總統府侍衛室、國安局人員外，華航內部也有2人涉嫌團購私菸，其中一名白姓空少先是透過總統府侍衛室少校吳宗憲下訂500條後，見專機上免稅菸品還有剩，貪婪之心頓起，再透過刷卡掃購129條菸；而另名涉案的華膳空廚副主廚田佳宜，也在機上購買200條免稅菸，2人皆涉嫌逃漏稅，緩起訴1年，且未來還得上法治教育課程6小時

北檢調查，此次共10009條的私菸團購案，少校吳宗憲早在總統專機出訪前就已開始著手策畫預購事宜，並由華航公司副總經理邱彰信裁示，「對免稅菸品訂購數量不設限」，再交由空品處協理于堯、空品處代組長黃川禎執行。

其中華航內部、負責總統專機機上免稅品銷售白姓隨行空服員得知團購一事後，先向吳宗憲預購500條免稅菸品；在專機出訪期間，負責餐點的隨機主廚田佳宜得知購菸一事後，央請永和警衛室駕駛班上士黃柏維「一起以公務車禮遇免驗通關」，獲得應允後於專機上大手筆購買200條免稅菸品。

白姓空服員見到主廚買菸，原本就已經有預購的他，發現免稅菸品還有剩餘，貪婪之心頓起，於是私下又找上黃柏維協商出關，獲得允許後再度刷卡買下129條菸。

北檢偵辦後，白、田2人涉嫌以不正當方法逃漏稅捐，因2人皆坦承犯行，檢察官予以緩起訴1年處分，2人均需按所購買菸品條數支付緩起訴金，白姓空服員需繳納給國庫40萬、田佳宜則得繳納15萬元，2人後續還得上法治教育課程6小時。

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