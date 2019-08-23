私菸風暴／華航「腿開開給你」狂賣9200條　邱彰信傳兔兔貼圖：太感謝了！

▲華航空品處前副總邱彰信得知國安訂購免稅菸9200條後，雀躍回傳喜極而泣的兔兔貼圖「太感謝了！」（合成圖／記者趙永博攝、翻攝LINE貼圖）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵私菸案，查出華航空品處前副總邱彰信原本不希望讓國安單位訂太多免稅菸，但是因為華航經歷2次罷工，營運受到影響，為達銷售業績，開放訂菸不設限，空品處代組長黃川禎曾私訊吳宗憲「腿開開給你，請追加」，形同鼓勵超量訂購，最後國安下訂9200條，邱彰信獲知後還傳喜極而泣的LINE兔兔貼圖「太感謝了！」

▲空品處代理組長黃川禎是華航與國安單位訂菸聯絡窗口。（圖為資料照／記者陳以昇攝）

起訴指出，華航販售免稅煙可和菸商洽談分潤，華航通常可分得2成利潤，而邱彰信從2017年上任後，總共參與4次總統專機專案，2018年4月首次負責「同心永固之旅」時，邱決定免稅菸價再打8折。

但總統府侍衛室訂購2750條香菸，邱擔心準備的菸品不足，因此態度保守，希望當時國安單位承辦人張恒嘉刪單至1350條，張因此向同事抱怨，「被華航靠腰，唉，長官不同意賣那麼多。」

▲總統府侍衛室少校張恒嘉曾因訂菸被砍單而抱怨「被華航靠腰」。。（圖／記者劉昌松攝）

後來蔡英文2018年8月「同慶之旅」，因市售香菸已經開始漲價，邱衡量獲利後，把機上菸價訂在免稅後9折，張恆嘉先以Line詢問華航空品處代理組長黃川禎訂單是否有上限，黃回答「這次好妙，剛問老闆（指邱彰信），老闆說多多益善，覺得數量太少。」

黃還另外傳訊吳宗憲說，「腿開開等你勒，後來老闆算盤撥撥就說這次要大放送，要加倍喔，我腿都開了，你要不要加碼，機會難得，我只能講這樣。」到了這次「自由民主之旅」，因為華航已經歷空姐、機師2次罷工，營收深受影響，但是空品處仍然有每年6億元的機上免稅品銷售目標，為了衝高銷售成績，邱彰信裁示，免稅菸不再打折，但是「訂購數量完全不設限」。

▲空品處協理于堯在工作群組回報，專機一趟的免稅品銷售量已達年度業績1%。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

經黃川禎轉告這次訂菸規則，並鼓舞國安人員下訂，吳宗憲最後傳來的訂單達9200條，空品處協理于堯在LINE工作群組公布，這趟專機已達到全年度銷售目標1%，邱彰信大感雀躍，回傳喜極而泣的兔兔貼提表達「太感謝了！」顯示整個私菸團購過程，都是華航在鼓勵國安無上限訂購。