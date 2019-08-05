私菸案　約談6團購下線到案「北檢日夜加班」收網拚結案

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦國安私菸案，已進入收網尾聲，5日除提訊在押的總統府侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉2人，再次確認國安單位團購私菸、收貨流程，以及國安與華航、華膳聯繫的窗口外，檢調也根據團爸團媽證詞，向下約談6位搭便車參與團購的民眾，6人晚間訊後都請回，北檢將繼續加班整理卷證，力拼本月偵結。

▲北檢偵辦國安私菸案，以證人身分約談6名團購下線買家 。（圖／記者張榮恩攝，下同）

台北地檢署偵辦國安私菸案，從7月22日晚間突然接到調查局新北市調處移送案件開始，密集約談、傳喚、調閱人員與資料，據了解，因為本案情節複雜、牽涉廣泛又有高度政治敏感性，檢察長邢泰釗指派3名主任、6名檢察官組成專案小組，與檢察事務官每天輪流加班偵訊、比對卷證。

檢察官先前已經根據吳宗憲提供的免稅菸團購名單，以及華航免稅品訂購清單，順藤摸瓜，找出80名參與團購的國安人員，以及搭便車的華航人員，同時調閱銀行金流紀錄，確認實際購買人，而5日被約談的6名下線買家，並非國安局或華航員工，但獲請回離開北檢時，面對媒體採訪均否認參與團購。據了解，北檢偵辦私菸案已完成初步蒐證約談，全案進入收網階段。

此外，針對有民眾投書媒體撰文「誰把私菸案私轉北檢」，質疑私菸案不交給犯罪發生地的桃園地檢署，而是交給北檢，「這個既能讓調查局聽話，又能指揮得了天下第一檢察署的力量是誰？大家的想像空間就很大了。」北檢5日發出嚴正聲明，表示將秉持「迅速、公正、透明」原則偵辦私菸案，並指出「同仁偵辦本案仍宵衣旰食，日夜加班，勉力從公，希儘速查明案情公諸於世，請外界勿做無謂之揣測干擾偵查。」