私菸案／馬英九久安專案開啟「機邊交貨」惡例　已密訊華航董座

▲前總統馬英九的「永安專案」開啟國安人員趁出訪夾帶私菸可「機邊交貨」的惡例。（圖為資料照／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

北檢偵辦23日針對總統蔡英文「自由民主之旅」夾帶私菸案偵結，同時也已查出，私菸可「無上限訂購」的原因，源自前總統馬英九時代的「永安專案」開啟了「機邊交貨」的惡例，並已密訊華航董事長謝世謙，正另案鎖定當年總統府侍衛室承辦人、上校王昭羽等人為偵辦重點，追查當年誰同意機邊交貨，讓團購者再也不用擔心飛機乘載量的問題。

北檢調查，華航因為可以提供較低廉的包機價碼，因此從2015年起，承攬了30次總統出訪專機任務，每次都是由華航在2、3個禮拜前，將機上免稅品型錄交給官方承辦人員，接受預訂，再依訂單將免稅商品上機販售。

▲北檢已在日前針對華航接受總統專機定菸的決策流程密訊過董事長謝世謙。（圖為資料照／記者李毓康攝）

但在2016年3月的馬英九總統「永安專案」出訪瓜地馬拉及貝里斯，當時中興警衛室內衛組後勤小組行政參謀上校王昭羽蒐集到的訂單，高達3000條，已經超過專機乘載數量，經當時的華航公關室協理于堯回報，華航空品處決定免為菸不上機，暫放保稅倉庫。

當時王昭羽因為信用卡額度不夠用，找了3名同行人員，在飛機上分別刷卡完成消費後，等總統專機返國，華航把3000條共61箱菸品拖到飛機旁邊，交給王昭羽混入出訪行李裝備，用特勤公務貨車載走，開啟了「機邊交貨」的惡例。

但因永安專案距今時間較久，國安、特勤、華航相關人事都各有變動，檢方目前掌握相關事證後，先行將最近這次的「自由民主之旅」遭夾帶私菸案偵結，後續仍將追查當時是華航空品處或是更高層同意機邊交貨，導致後續每當國安團購數量較多時，也不用擔心飛機乘載量的問題。