影／國安私菸案狂燒　吳宗憲宿舍找到「全部團購名單」

記者劉昌松、陳以昇／台北報導

國安局人員走私9800條免稅菸，短短2天已經收押涉案的國安局少校參謀官吳宗憲、張恒嘉，以及約談10多名相關人等，雖然吳已經交出這次購菸的數十人名單，但之前多次趁總統出訪時的團購名單卻沒交出，另吳也供稱都會登記所有訂購人名，檢方到吳、張2人總統官邸旁的宿舍內，已取得相關資料筆記本及電磁紀錄，目前承辦檢察官也正訊問華航公司涉案嫌疑人。

▲檢察官偵辦國安局走私煙，約談華航黃姓員工 。（圖／記者陳以昇攝）

偵辦國安局人員涉嫌走私9800條免稅菸進入第3天，台北地檢署檢察官已將涉案的少校參謀官吳宗憲、張恒嘉2人聲押禁見，並約談10多名相關涉案人，吳宗憲也配合檢察官，交出隨身攜帶的此次團購名單。

但因涉案人員供稱，吳和張並非首次負責彙整免稅菸品團購名單，台北地檢署24 日由檢察長邢泰釗召集專案會議後，認為必要保全相關事證，由檢察官親自在晚上帶著事務官，在總統府政風室人員陪同下，進入總統官邸對面的特勤人員宿舍，搜索吳和張的寢室。

據了解，檢方已取得吳和張所留存的過去團購名單筆記本與相關電磁紀錄，吳宗憲供稱，每次開團購菸除了登記團主外，每個人的姓名都會詳加記載，要查明整個走私菸的共犯結構，目前承辦檢察官正訊問華航的黃姓涉案員工。