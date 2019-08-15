總統專機女廚買百條「痛哭5萬交保」…空少狂買600條20萬交保

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦國安局私菸案，專案小組分頭清查國安局內部團購人員外，也秘密追查華航人員搭便車購菸團，經多次約談後，全案已在收尾階段，為釐清部分細節，檢察官15日以違反《稅捐稽徵法》被告身分，傳喚4名華航、華膳人員出庭，其中總統專機廚師田佳宜涉買上百條免稅菸，偵訊時激動落淚，訊後5萬元交保，空少白梓佑涉買600條，諭令20萬元交保。

▲總統專機廚師田佳宜涉逃漏稅，被檢察官諭令5萬交保 。（圖／記者劉昌松攝）

▲華航空少白梓佑(中)涉買600條免稅煙，15日被檢察官諭令20萬元交保。（圖為資料照／記者黃彥傑攝）

國安私菸案爆發後，除立委爆料國安單位趁總統專機出訪機會，夾帶團購9000多條免稅菸回台，也傳出有華航人員涉嫌利用機會，搭便車團購不少免稅品，其中被指疑似大量購買保養品的華航地勤美魔女董靜宜，以及買菸的黃湘媚，還有多名華航空姐空少地勤都曾被檢調約談過。

不過當時除負責總統出訪專案、聯繫國安單位團購私菸的高階主管，如資深副總經理羅雅美、空品處協理于堯、副總經理邱彰信等人列貪污案被告外，其餘華航人員都以證人身分請回。

▲華航地勤美魔女董靜宜被傳也趁總統出訪專案，搭便車大買免稅商品。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

而檢方在連日比對相關單據與證人供詞後，發現總統專機廚師田佳宜涉買上百條免稅菸，5萬元交保，據了解，她在偵訊時情緒激動，對於自己成為刑案被告坦到懊悔，在庭內痛哭，獲交保後，面對媒體採訪不發一語，至於空少白梓佑則因涉買600條免稅菸，逃漏稅額較高，被諭令20萬元交保。